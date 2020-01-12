Британия назвала задержание своего посла в Иране нарушением международного права

Правообладатель иллюстрации EPA

Британия назвала задержание своего посла в Иране Роба Макэра вопиющим нарушением международного права.

Макэр был задержан в субботу после посещения акции памяти погибших при крушении украинского "боинга", ошибочно сбитого иранской ракетой. Акция переросла в митинг с требованием отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Посол покинул мероприятие до начала протестов, однако был задержан и обвинен в участии в организации демонстрации.

Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что Макэр был задержан как "неизвестный иностранец на незаконном собрании".

В воскресенье Макэр был вызван в МИД Ирана. Заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи написал в "Твиттере", что сначала счел невероятным, когда из полиции ему сообщили о задержании британского посла. Через 15 минут после этого звонка посла отпустили.

Сам Макэр отрицает участие в протестной акции, а министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил его задержание.

Правообладатель иллюстрации @HMATehran Image caption Роб Макэр

"Задержание нашего посла в Тегеране без оснований и объяснений является грубым нарушением международного права", - заявил Рааб.

По словам Макэра, он посещал акцию памяти; некоторые из погибших имели британское гражданство, подчеркивает посол.

В субботу власти Ирана заявили, что "боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) летел вблизи от зоны военных действий и был непреднамеренно сбит.

"Боинг-737" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек - 167 пассажиров и девять членов экипажа.

За несколько часов до этого Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было объявлено ответом на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до того.