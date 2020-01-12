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Украинская полиция задержала группу людей, подозреваемых, в частности, в убийстве Амины Окуевой в 2017 году, сообщили украинские официальные лица.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств ... И в том числе - в убийстве Амины", - написал министр внутренних дел Арсен Аваков в "Фейсбуке".

"ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии", - добавил он.

Глава национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что задержан и организатор убийства.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама", - заявил Клименко, которого цитирует пресс-служба полиции.

В октябре 2017 года машину, в которой ехала Окуева вместе с обвиняемым в покушении на президента России Владимира Путина гражданским мужем Адамом Осмаевым, расстреляли под Киевом.

Осмаев был ранен, Окуева погибла. Ей было 34 года.

Аваков обнародовал видео задержания и фото задержанного мужчины, однако имени его не назвал.

Правообладатель иллюстрации Arsen Avakov

Кто такая Амина Окуева

По происхождению Амина Окуева - украинка, родилась в 1983 году в Одессе. В детстве и юности ее звали Натальей Никифоровой. Она закончила Одесский медицинский университет, некоторое время работала в городской больнице.

Ее жизнь круто изменилась в 2000 году, когда она в 17-летнем возрасте приняла ислам, начала носить хиджаб и сменила имя на Анастасию. Впоследствии вышла замуж за военного, чеченца Ису Мустафинова, и стала Анастасией Мустафиновой, а затем сменила и имя - на Амину.

Первого мужа Амины уже нет в живых: СМИ писали, что в 2003 году он внезапно умер. ФСБ России причисляло его к участникам чеченских бандформирований.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Адам Осмаев на акции у посольства России в Киеве, 2016 г.

Формально Окуева и Адам Осмаев не состояли в браке.

В феврале 2012 года Осмаев был задержан в Одессе украинскими силовиками по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "создание террористической организации" и "подготовка теракта".

Российские правоохранительные органы обвинили Осмаева в том, что тот вместе с подельником Ильей Пьянзиным собирался совершить покушение на Владимира Путина.

Осмаев утверждал, что после задержания ему угрожали пытками в случае, если он не признается в попытке устроить покушение на Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.

В 2012 году Лефортовский суд заочно арестовал Осмаева. Российские власти требовали его экстрадиции. Одесский суд согласился на это, однако процедуру заблокировал Европейский суд по правам человека, который счел, что в России Осмаеву грозят пытки.

Пьянзина в 2013 году российский суд приговорил к 10 годам колонии.

В ноябре 2014 года, уже после смены власти на Украине, Приморский суд Одессы признал Осмаева виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины - незаконный оборот взрывчатых веществ, уничтожение чужого имущества и подделка документов. Вскоре после этого он вышел на свободу.

Осмаев впоследствии возглавил "Международный батальон имени Джохара Дудаева", а его Амина Окуева стала представителем этого формирования. Оба супруга принимали участие в операции на юго-востоке Украины в составе батальона полиции "Киев-2".

Осмаев и Окуева познакомились в Киеве в 2009 году.