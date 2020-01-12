Антиправительственные протесты в Иране возобновились на второй день после признания об украинском "боинге"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Protesters have vented their anger at officials over how the plane crash has been handled

Протесты в Иране возобновились на второй день после признания властей страны в том, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой. Среди погибших 176 человек на борту самолета было много иранцев.

Демонстранты устроили акции протеста в университетах в Тегеране и в ряде других городов, призывая к отставке официальных лиц, причастных к авиакатастрофе.

На тегеранской площади Азади в центре города и в других районах развернуты подразделения по борьбе с беспорядками.

Как проходили протесты в воскресенье

Несмотря на концентрацию специальных подразделений полиции, а также подразделений Корпуса стражей исламской революции в столице, там состоялись новые акции протеста.

Судя по видеокадрам, их участники демонстративно отказывались наступать на изображения американского и израильского флагов на тротуаре у входа в университет Шахид-Бехешти в Тегеране.

Размещенные в социальных сетях материалы свидетельствуют, что участники акций протеста скандировали антиправительственные лозунги, в том числе: "Нам лгут, что наш враг - Америка, наш враг тут".

На площади Азади произошли столкновения с силами безопасности, которые пытались разогнать собравшихся.

В субботу студенты стали собираться у двух тегеранских университетов. Первоначально они намеревались отдать дань памяти погибшим в авиакатастрофе, но к вечеру там начались столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Ряд иранских газет опубликовали репортажи с места демонстраций под заголовками "Позор" и "Не простим".

Однако другие средства массовой информации выступили с похвалами в адрес властей за честное признание ошибки, приведшей к гибели украинского самолета.

В Тегеране в воскресенье состоялись также демонстрации в поддержку убитого генерала Сулеймани и против США и Британии.

Международная реакция

Президент США Дональд Трамп в воскресенье повторил свое предупреждение в адрес Ирана, заявив, что власти должны отказаться от преследования участников антиправительственных выступлений. Он написал в твите: "Мир следит за вами, но что важнее, за вами следят США".

Британия, тем временем, осудила задержание своего посла в Иране, назвав его вопиющим нарушением международного права.

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что посол Роб Макэр был задержан после посещения им акции памяти жертв авиакатастрофы, некоторые из которых были британскими гражданами.

Сам посол заявил, что покинул церемонию после того, как некоторые ее участники стали скандировать антиправительственные призывы, и не принимал участие в демонстрации.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонстранты жгли британские и израильские флаги в Тегеране

Иран вызвал в воскресенье британского посла и вручил ему жалобу на его "недипломатическое поведение", выразившееся в участии в незаконном собрании.

В воскресенье у здания британского посольства в Тегеране состоялась демонстрация, участники которой сожгли британский флаг.