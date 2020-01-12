Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку под давлением оппозиции

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Президент отколовшейся от Грузии республики Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия. Соответствующее заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба.

"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", - сообщил он, процитировав заявление Хаджимбы.

Сам Хаджимба подтвердил свое решение. "Да, я ушел", - заявил он вечером в воскресенье Интерфаксу.

Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии, Хаджимба сказал: "Жизнь покажет".

Отставку президента должен формально принять парламент, он рассмотрит этот вопрос в понедельник, сообщил Интерфаксу спикер парламента Валерий Кварчия.

Media playback is unsupported on your device В Сухуми оппозиция штурмует администрацию президента Абхазии

Исполнять обязанности президента Абхазии до новых выборов по конституции должен премьер-министр Валерий Бганба. Сам Бганба, однако, заявил, что пока не определился, готов ли он исполнять обязанности президента, сообщает ТАСС.

Бганба - "наверно, это и оптимальная фигура, учитывая, что особых амбиций у него нет и каких-то пристрастий тоже нет", - сказал в интервью Би-би-си главный редактор независимой абхазской газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг.

Об уходе президента было объявлено после встречи с несколькими лидерами оппозиции, в частности с лидером Блока оппозиционных сил Асланом Бжания. Во встрече принимала участие российская делегация во главе с заместителем секретаря Совета безопасности Рашидом Нургалиевым.

Также в воскресенье стало известно о приезде в Сухуми многолетнего помощника российского президента Владислава Суркова, курирующего, среди прочего, взаимоотношения с Абхазией и Южной Осетией. Россия - одна из немногих стран, признающих эти территории в качестве независимых государств.

Как к этому пришли?

В Сухуми 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.

Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента. ЦИК в воскресенье назначил выборы на 22 марта.

Что будет дальше?

Инал Хашиг полагает, что новые выборы, назначенные на март, могут вновь закончиться вторым туром. Кроме того, он ожидает, что абхазский парламент в ближайшее время уточнит формулировки выборного законодательства, чтобы устранить разночтения, приведшие к судебным тяжбам относительно результатов голосования.

Президентские выборы, на которых Рауль Хаджимба переизбрался на второй срок, обойдя Квицинию на 2% голосов, прошли в сентябре прошлого года. Проигравший кандидат оспорил их результаты, посчитав, что Хаджимба не может считаться победителем, поскольку суммарно набрал меньше голосов, чем Квициния и кандидат "Против всех".

Какова позиция России?

Многие обратили внимание на присутствие в Абхазии высокопоставленных кремлевских функционеров, в частности Рашида Нургалиева и Владислава Суркова, однако эксперты по абхазской политике не придают этому большого значения.

"Россию устроит победа любого кандидата, главное, чтобы не было силового сценария, - сказал агентству ТАСС заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. - При этом визит российской делегации имел позитивный эффект. В результате, скорее всего, действующая власть будет воздерживаться от каких-то шагов, которые могут привести к дестабилизации. Я опасаюсь, что это более вероятно с их стороны, а не оппозиции".

По словам Евсеева, Москва займет в данной ситуации нейтральную позицию. При этом, констатировал он, важно, чтобы нейтралитет в условиях кризиса сохранили и абхазские силовые структуры, а при подсчете голосов не были допущены фальсификации.

Инал Хашиг на вопрос о том, что означало участие Нургалиева во встрече с Хаджимбой, также ответил: "Это ничего не значит". По его мнению, это "успокаивающий фактор, когда встречаются два политика, плохо относящиеся друг к другу, это смягчило ситуацию".

Но и он уверен, что у "кремлевских эмиссаров", как он выразился, нет цели поддерживать на выборах какую-то конкретную фигуру.