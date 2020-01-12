В Канаде разослали СМС о происшествии на АЭС. Теперь говорят, что по ошибке
Сообщение об инциденте на атомной электростанции на юге Канады было разослано по ошибке, говорят канадские власти.
В текстовых сообщениях, разосланных на мобильные телефоны, говорилось, что на АЭС Пикеринг имел место некий инцидент. Суть инцидента не разъяснялась, но подчеркивалось, что утечки радиации не зафиксировано и необходимости применять защитные средства нет.
Спустя два часа поступило еще одно сообщение, которое объявляло первое ошибкой. Пока неясно, что стало её причиной.
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Мэр близлежащего города Пикеринг Дэйв Райан заявил, что потребовал проведения полномасштабного расследования.
Первое сообщение было отправлено около 07:30 по местному времени (12:30 по Гринвичу) в воскресенье местным жителям в радиусе 10 км от АЭС. Оно было сгенерировано автоматически Центром чрезвычайных ситуаций при правительстве провинции Онтарио.
"Сообщается об инциденте на АЭС Пикеринг. На станции НЕ произошло аномальных выбросов радиоактивности и сотрудники чрезвычайных служб занимаются ситуацией. Население в районе АЭС Пикеринг не должно предпринимать никаких защитных мер", - говорилось в тексте первого сообщения.
Затем компания Ontario Power Generation, которая эксплуатирует электростанцию, заявила, что это сообщение было послано по ошибке и что никакой опасности для людей или окружающей среды нет.
АЭС Пикеринг расположена на берегу озера Онтарио в 50 км от Торонто. Атомная электростанция начала работу в 1971 году и является одной из крупнейших в мире.