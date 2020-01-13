Принцы Уильям и Гарри отвергают сообщения о конфликте между ними

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Принц Гарри и принц Уильям отвергли сообщения СМИ о том, что они якобы находятся в напряженных отношениях. В совместном заявлении герцога Кембриджского и герцога Сассекского сообщения СМИ названы "оскорбительными и провокационными".

Заявление было сделано после публикации в Times, в которой источник издания утверждает, что решение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя основные королевские обязанности было связано с "враждебным отношением" принца Уильяма к чете. Times написала, со ссылкой на источник, что супруги Сассекские подвергались "постоянной травле" со стороны Уильяма.

"Несмотря на четкое отрицание [этой информации], лживая информация, касающаяся отношений герцога Сассекского и герцога Кембриджского, сегодня была опубликована в британской газете", - говорится в заявлении, сделанном от имени принца Гарри и принца Уильяма.

"Для братьев, которые уделяют особое внимание теме душевного здоровья, провокационная риторика оскорбительна и потенциально опасна", - говорится в заявлении.

Заявления источника Times о травле были поставлены под сомнение многими другими источниками, близкими к супругам Кембриджским и Сассекским, и об этом газета тоже написала.

В понедельник принц Гарри и принц Уильям встречаются с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом в Сандрингемском дворце в Норфолке, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских.

Ранее чета заявила о желании сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и обрести финансовую независимость.

Роберт Хардман, королевский биограф и журналист Daily Mail, сказал, что быстрая реакция Гарри и Уильяма на публикацию в Times и совместное заявление показывают "глубину связи между двумя братьями" и желание "избежать какого-либо чувства конфронтации" на встрече с королевой.

Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд называет встречу в Сандрингеме "живой историей".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Гарри и Меган провели Рождество в Канаде

Как ожидается, герцогиня Сассекская, которая сейчас находится в Канаде, присоединится к разговору по телефону.

Эта встреча станет шагом к определению нового формата отношений герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей. Ранее королева Елизавета выразила желание найти решение, ксающееся будущего принца Гарри и его супруги, в течение нескольких дней.

Однако, по мнению Джонни Даймонда, для принятия окончательного решения может потребоваться больше времени.

Во время встречи в Норфолке старшие члены королевской семьи обсудят, какие деньги получат (и получат ли) принц Гарри и Меган, сохранят ли они свои титулы и будут ли они выполнять какие-либо обязанности членов королевской семьи.

Встречу в Норфолке СМИ называют "сандрингемским саммитом", это будет первая личная встреча королевы с принцем Гарри после заявления четы.

Принц Чарльз ранее вернулся из Омана, где он был на церемонии прощания с султаном и премьер-министром Омана Кабусом бен Саидом, скончавшимся 10 января.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Утром в воскресенье королева Елизавета II посетила богослужение в Сандрингеме

Герцогиня Сассекская со своим восьмимесячным сыном Арчи находится в Канаде. В конце минувшего года Гарри и Меган вместе с маленьким Арчи отправились на шесть недель в канадскую провинцию Британская Колумбия. На прошлой неделе они вернулись в Британию, после чего сделали заявление о желании сложить с себя практически все церемониальные королевские обязанности.

В минувшем октябре принц Гарри и Меган рассказали в интервью телеканалу ITV о таблоидах и их вмешательстве в жизнь членов королевской семьи. Меган рассказывала, что желтая пресса сильно навредила ей во время беременности, критикуя каждый ее шаг.

В интервью телеканалу принц Гарри, отвечая на вопросы о своих отношениях с братом, принцем Уильямом, сказал, что "братья всегда останутся братьями" и они с принцем Уильямом будут рядом друг с другом, даже несмотря на то, что сейчас "очевидно идут разными дорогами".