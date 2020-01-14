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Торговая война Трампа с Китаем: больше убытков, чем прибыли

Соединенные Штаты объявили временное перемирие в торговой войне с Китаем и решили подсчитать потери, - пишет в аналитической статье обозреватель Русской службы Би-би-си Алексей Калмыков. - Оказалось, что в проигрыше остались сами американцы.

Экономисты Центробанка США оценили эффект пошлин на китайский импорт в размере 370 млрд долларов в год и пришли к печальному выводу: эта мера Трампа не достигла желаемого результата.

Вместо роста занятости и производства возросли лишь издержки, при этом сам Китай не стал снижать цены и убытков не понес.

Елизавета II: Гарри и Меган могут жить как хотят

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Британская королева после обсуждений в узком семейном кругу поддержала желание герцога и герцогини Сассекских начать новую жизнь.

Ранее Гарри и Меган неожиданно отказались от исполнения церемониальных обязанностей членов королевской семьи и заявили, что хотят стать финансово независимыми.

По словам Елизаветы II, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить часть времени в Канаде, а часть - в Британии. Сколько продлится этот период, неизвестно.

Корреспондент Би-би-си по вопросам королевской семьи Джонни Даймонд отмечает, что искреннее сожаление королевы по поводу решения Гарри и Меган очевидно, ведь она предпочла бы, чтобы они остались при своих нынешних ролях. Но она также ясно дала понять, что они остаются членами семьи и ценить их меньше не станут.

"Вечно бунтующий подросток"

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Британские лейбористы переходят ко второму этапу выдвижения кандидатов на пост главы крупнейшей оппозиционной партии в стране. Их нынешний лидер Джереми Корбин, борец с мировым империализмом, поклонник Фиделя Кастро и Уго Чавеса, приведший партию катастрофическому поражению на декабрьских выборах, покидает пост.

Джереми Корбин - из тех самых левых борцов за мир, которых во время холодной войны с размахом использовал Советский Союз, и таковым он и остался. Обозреватель Русской службы Би-би-си Юри Вендик пишет о том, какую память о себе оставляет самый непопулярный лидер оппозиции за последние полвека.

Демократы в США решают, когда направить материалы по импичменту в Сенат

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что во вторник демократы примут решение о том, когда направить в Сенат документы по процедуре импичмента президента Дональда Трампа.

По инициативе Пелоси отправка документов с обвинениями в адрес Трампа была задержана на несколько недель с тем, чтобы убедить лидера большинства в Сенате Митча Макконнела присовокупить к этим документам новые свидетельские показания.

На прошлой неделе Макконнелл отказался поддержать эту инициативу, заявив, что располагает достаточным числом голосов республиканцев, чтобы начать расследование без заслушивания дополнительных свидетелей, включая бывшего советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

В Киеве возобновляется суд на "беркутовцами"

Во вторник на Украине возобновляется суд по делу об убийстве активистов Евромайдана в Киеве 20 февраля 2014 года.

Это будут первые слушания после того, как пятеро из обвиняемых в этих убийствах были переданы самопровозглашенным формированиям ДНР и ЛНР в ходе большого обмена пленными и задержанными, который состоялся в конце 2019 года.

Осколки звездной пыли

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Британская пресса обсуждает находку, возраст которой оценивается в 7,5 млрд лет. Это крупицы каменной породы, обнаруженной в метеорите, упавшем на Землю еще в 1960-е годы.

Ничем не примечательная космическая пыль образовалась, когда в космосе пылали первые звезды, а нашей Солнечной системы еще не было и в помине.

Когда эти звезды стали умирать, частицы, из которых они состояли, улетали в открытый космос, где становились частью новых звезд, планет и метеоритов.

"Это настоящая звездная пыль", - говорит куратор Полевого музея естествознания в Чикаго Филип Хек.

Чтобы выделить крупицы древних звезд из упавшего в Австралии метеорита, ученые растолкли его до состояния пасты с характерным запахом протухшего арахисового масла, а потом залили эту пасту кислотой. В результате остался осадок из той самой звездной пыли.

Для определения возраста песчинок ученые измерили, как долго они подвергались воздействию космических лучей.

Как выяснилось, возраст большинства крупиц составляет от 4,6 до 4,9 млрд лет, а самые старые из них достигали 7,5 млрд лет, то есть чуть не вдвое старше и нашей планеты и всей Солнечной системы.

Саудовских курсантов выслали из США за экстремизм и детское порно

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Саудовские курсанты обучались на военно-морской базе Пенсакола во Флориде

Американцы отправили домой 21 саудовского курсанта, которые обучались на пилотов военно-морской авиации на базе Пенсакола.

В декабре саудовский лейтенант Мохаммед аль-Шамрани, проходивший обучение на базе, открыл огонь по сослуживцам, застрелив троих и ранив восьмерых человек. После этого обучение саудовских курсантов было приостановлено.

Генеральный прокурор США Уильям Барр дал пресс-конференцию на которой назвал случившееся террористическим актом. Он также рассказал, что в ходе обычков у других саудовских военных были обнаружены материалы экстремистского содержания, а также непристойные изображения малолетних. В то же время он подчеркнул, что следствие не нашло свидетельств того, что саудовские студенты помогали аль-Шамрани.

По словам Барра, сами курсанты в полной мере сотрудничали с ФБР, а власти Саудовской Аравии заявили о своей полной поддержке следствия по этому делу.

Высланным саудовским военным в США не было предъявлено никаких обвинений, однако на родине их может ожидать расследование.

В общей сложности в США проходят подготовку более 850 курсантов из Саудовской Аравии.

Полиция Ирана: мы не стреляем в свой народ

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Полиция в Тегеране категорически отрицает факт применения боевого оружия против участников демонстраций протеста, разгневанных тем, что иранские военные сбили гражданский самолет.

Протесты начались в субботу, когда власти признали, что сбили украинский "Боинг" над Тегераном, заявив, что это произошло по ошибке.

Начальник полиции заявил, что отдал подчиненным приказ проявлять сдержанность, однако в воскресенье в соцсетях появились видео, на которых предположительно слышна стрельба, а также видна раненая женщина, которую уносят на носилках.

Правозащитники напоминают, что в ходе прошлой волны протестов в ноябре, вызванных ростом цен на топливо, погибли сотни демонстрантов.

Новый, китайский, опасный: коронавирус номер 7

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новый коронавирус - седьмой по счету, способный инфицировать людей с тяжелыми последствиями

В китайском городе Ухань зафиксирована вспышка неизвестного ранее вируса, поражающего легкие. Заболело более 50 человек, из них семеро находятся в критическом состоянии.

После анализов ВОЗ пришла к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус, седьмой по счету, способный заражать людей.

В 2002 году в результате вспышки коронавируса более 8 тыс. человек заболели атипичной пневмонией, 774 человека умерли.

Пока что людей успокаивают тем, что случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане и что вирус не передается от человека к человеку. Но некоторые эксперты полагают, что вирус сможет преодолеть этот барьер.

Японский миллиардер ищет подругу для полета на Луну

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В былые времена состоятельные женихи прельщали молодых девушек спортивными автомобилями, яхтами или частными самолетами, однако японский миллиардер Юсаку Маэдзава поступил более изобретательно: он ищет девушку, которяа готова будет отправиться с ним на Луну.

Маэдзава стал первым пассажиром, купившим билет на ракету Илона Маска, запуск которой намечен на 2023 год.

Японец, состояние которого оценивается в два миллиарда долларов, недавно разошелся с прежней подругой и теперь чувствует себя одиноко.

"Ощущение одиночества и пустоты постепенно снизошло на меня, и все, о чем я мечтаю - полюбить одну-единственную женщину, - гласит его объявление на вебсайте, приглашающем потенциальных спутниц. - Я хочу найти партнера на всю жизнь, и с этим человеком прокричать о нашей любви по всему миру из открытого космоса".

Потенциальные кандидатки на роль единственной женщины Маэдзавы должны быть незамужними, в возрасте от 20 лет и старше и интересоваться космосом. Подача заявок завершается в пятницу, а окончательный выбор будет сделан к концу марта.

Гром и молния: на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль

Вулкан Тааль находится в 70 км к югу от Манилы. Филиппинские власти предупредили, что в результате извержения могут пострадать 450 тысяч человек, проживающих в его окрестностях.

Ранее вулкан выпустил огромный столб пепла высотой в километр. Тогда с потенциально опасной территории были эвакуированы 8000 человек.

Media playback is unsupported on your device Гром и молния! Извержение вулкана Тааль - таймлапс

Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Михаил Денисов