Крушение украинского "Боинга": в Иране задержано несколько человек

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Власти Ирана во вторник объявили о задержании нескольких человек, которые могут быть причастны к крушению гражданского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщает агентство Рейтер. Ранее Иран признал, что что оператор системы ПВО принял самолет за крылатую ракету и сбил его, не сумев связаться с командованием.

"Мы расследуем эти случаи и роль задержанных в инциденте [с самолетом]", - заявил представитель минюста Ирана Голам Хуссейн Эсмаили, которого цитирует Рейтер и иранские СМИ.

При этом не уточняется, сколько именно человек задержано и кто эти люди.

В свою очередь президент Ирана Хассан Роухани в телевизионном обращении во вторник заявил, что в столь непростительной ошибке не может быть виноват только один человек. "То, что иранские вооруженные силы признали свою ошибку - это хороший первый шаг", - цитирует президента Ирана агентство Рейтер.

Роухани добавил, что его правительство несет ответственность перед иранским народом и другими народами, которые потеряли соотечественников в этой авиакатастрофе.

Иранские власти не сразу признали, что 8 января расчет системы ПВО сбил самолет Boeing 737-800 МАУ, приняв его за крылатую ракету. Перед этим чиновники категорически отрицали причастность военных к гибели 176 человек, большая часть которых были гражданами Ирана и Канады. Версию об ошибке военных Тегеран называл частью американской психологической войны.

"Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Спустя три дня Иран заявил, что самолет сбили по ошибке, приняв его за крылатую ракету.