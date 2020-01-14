Страсбург не счел второй суд над Ходорковским политически мотивированным

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел, что судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым не был политически мотивированным. В то же время суд постановил, что в ходе процесса российские власти неоднократно нарушили права подсудимых.

В частности, в решении ЕСПЧ говорится, что российские власти нарушили право заявителей на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни.

Также в Страсбурге решили, что во время процесса была нарушена статья конвенции о правах человека, гарантирующая, что наказание может назначаться только на основании тех положений закона, которые уже действовали на момент совершения правонарушения.

В то же время ЕСПЧ в своем решении отметил, что не нашел в действиях российских властей нарушения презумпции невиновности, а также не усмотрел в действиях российского суда признаков пристрастности.

Также Страсбург решил, что российские власти не нарушали статью 18 конвенции о правах человека (пределы использования ограничений в отношении прав) - именно на нее ссылались заявители, когда утверждали, что их уголовное преследование было политически мотивированным.

По итогам рассмотрения жалобы Ходорковского и Лебедева ЕСПЧ не стал назначать им финансовую компенсацию, отметив, что достаточно и того факта, что нарушение их прав было официально установлено.

Жалоба касалась так называемого "второго дела ЮКОСа", которое рассматривалось в Хамовническом суде Москвы с 2009 по 2010 год. Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняли в присвоении и отмывании денег, полученных с продажи нефти. Сами они называли дело политически мотивированным.

По итогам рассмотрения дела оба получили по 13 лет колонии, при этом обвиняемым был зачтен уже отбытый по предыдущему уголовному делу срок - таким образом, получилось, что из этих 13 лет они уже отбыли по семь с половиной.

В декабре 2013 года президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского и Лебедева, и они вышли на свободу.

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