Australian Open: теннисистам пришлось прервать матчи из-за дыма лесных пожаров

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дым от пожаров окутал Мельбурн

Словенская теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть в Мельбурне квалификационный матч Открытого чемпионата Австралии из-за задымления воздуха на корте, вызванного лесными пожарами, охватившими огромную территорию страны.

Якупович, занимающая 180 место в мировом теннисном рейтинге, выигрывала в квалификации у швейцарки Стефани Фогель 6-4, 5-6, когда у нее начался приступ кашля, и возникли проблемы с дыханием.

"Было просто ужасно. Я никогда ничего подобного не испытывала. Я боялась потерять сознание, потому что не могла держаться на ногах", - сказала спортсменка.

Когда ее спросили о решении организаторов не приостанавливать квалификации, Якупович сказала: "Я думаю это несправедливо, потому что это вредно для нас. Я удивилась, я думала, что мы не будем играть сегодня. Но нам особо не дали выбора".

"Это меня разозлило. Еще более грустно от того, что победа была близка, но я просто не смогла довести матч до конца. У меня нет астмы и трудностей с дыханием в жаркую погоду", - добавила теннисистка.

Квалификации и тренировки были приостановлены на час из-за плохого качества воздуха. Организаторы турнира заявили, что будут постоянно отслеживать ситуацию.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своем твите опубликовала скриншот с показателем качества воздуха в Мельбурне, который во вторник составил 200, то есть очень вредный для здоровья.

"Почему нужно случиться чему-то плохому, чтобы что-то было сделано", - написала спортсменка в посте.

Из-за дыма пожаров власти рекомендовали жителям Мельбурна, где проходит турнир, не выходить из дома и не выгуливать домашних животных.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Жителям Мельбурна рекомендовали оставаться дома

По меньшей мере 28 человек погибли из-за лесных пожаров, опустошивших уже 10 млн гектаров с 1 июля 2019 года.

Перед снятием Якупович с турнира организаторы заявили: "Дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с ситуацией на кортах после консультаций с командой медиков, метеорологическим бюро и учеными из агентства по охране окружающей среды штата Виктория".

"Как всегда здоровье и безопасность наших игроков, сотрудников и болельщиков являются нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Матч Марии Шараповой также пришлось прервать свой матч

Выставочный матч Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд также пришлось прекратить после того, как обе спортсменки пожаловались на качество воздуха. В тот момент российская теннисистка проигрывала 7-6, 5-5.

"Ближе к концу второго сета я почувствовала, как накатывает приступ кашля, но я перед этим болела несколько недель, так что подумала, что причина в этом, - рассказала Шарапова в послематчевом интервью. - Но затем я услышала, что Лаура сказала арбитру, что тоже борется с кашлем. Мы там были больше двух часов, так что с точки зрения заботы о здоровье это было правильное решение организаторов ".

Канадская теннисистка Эжени Бушар тоже ненадолго покинула корт в ходе квалификационного матча против китаянки Ю Сяоди, взяв медицинский тайм-аут. После возвращения она довела игру до конца, победив в итоге 4-6, 7-6, 6-1.

Основной турнир начинается 20 января, и организаторы заявили, что не ожидают каких-либо задержек. Они утверждают, что были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности теннисистов.