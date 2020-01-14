В Израиле арестован раввин, державший в рабских условиях 50 женщин и детей

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Подозреваемого арестовали в ультраортодоксальном районе Иерусалима

Израильская полиция арестовала раввина, который, как утверждает обвинение, держал в рабских условиях около 50 женщин и детей.

Полицейские провели рейд в одном из зданий Иерусалима, когда стало известно, что некий религиозный лидер уже несколько лет противозаконно удерживает там людей, принуждая их к рабскому труду.

Его предполагаемые жертвы находились в полной изоляции и не могли связаться с родными и близкими.

60-летний раввин был задержан в ультраортодоксальном районе в центральной части Иерусалима по обвинению в содержании изолированного сообщества, в котором женщины и дети работали в рабских условиях, говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что у раввина было восемь сообщниц.

"Нам известно, что женщины и дети находились там несколько месяцев, - цитирует Ассошиэйтед пресс слова представителя полиции Мики Розенфельда. - Нам известно, что он забирал их деньги и держал их против воли".

Сам раввин отрицает все выдвинутые против него обвинения.