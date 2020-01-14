"Барселона" - самый прибыльный клуб Европы, "Манчестер Юнайтед" ждут потери

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Манчестер Юнайтед" ожидает падение прибыли

"Барселона" заработала больше всех футбольных клубов Европы в прошлом сезоне, согласно исследованию компании Deloitte.

Каталонский клуб заработал больше 840,8 млн евро в прошлом сезоне и обошел своего заклятого соперника мадридский "Реал" (757,3 млн евро).

"Манчестер Юнайтед" занял третье место с 711 млн евро, но аналитики предупреждают, что в этом сезоне он может потерять статус самого прибыльного клуба английской Премьер-лиги.

Самые прибыльные клубы Европы

Прибыль клубов в 2018-19 Клуб Прибыль, млн евро 1 "Барселона" 840,8 2 "Реал" Мадрид 757,3 3 "Манчестер Юнайтед" 711,5 4 "Бавария" Мюнхен 660,1 5 "Пари Сен-Жермен" 635,9 6 "Манчестер-Сити" 610,6 7 "Ливерпуль" 604,7 8 "Тоттенхэм Хотспур" 521,1 9 "Челси" 513,1 10 "Ювентус" 459,7 11 "Арсенал" 445,6 12 "Боруссия" Дортмунд 377,1 11 "Атлетико" Мадрид 367,6 14 "Интер" Милан 364,6 15 "Шальке-04" 324,8 16 "Рома" 231 17 "Лион" 220,8 18 "Вест Хэм" 216,4 19 "Эвертон" 213,0 20 "Наполи" 207,4

Почему "Барселона" обошла "Реал"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Барселона" обошла "Реал" и на поле, и по прибыли

В этом году отчет Deloitte зафиксировал рекордный разрыв в доходах между самым прибыльным клубом и следующим за ним - 83 млн евро.

Прорыв "Барселоны" объясняется тем, что каталонский клуб взял в свои руки контроль над мерчендайзингом (в т.ч. торговлей атрибутикой) и лицензированием.

"Барселона - пример клуба, адаптирующегося к меняющимся условиям рынка", - говорит Дэн Джонс, партнер отделения спортивного бизнеса в Deloitte.

По его словам, каталонцы все меньше зависят от контрактов на телевизионные трансляции и делают ставки на те источники прибыли, которые они могут контролировать сами.

В Deloitte ожидают, что "Барселона" сохранит лидерство в предстоящем сезоне и в ближайшие годы достигнет своей цели в 1 млрд евро годовой прибыли.

Что не так с "Манчестером" и "Арсеналом"?

Рейтинг Deloitte основан на отчетах, которые публикуют сами клубы.

Главным источником прибыли остаются контракты на показ матчей - 44% всей прибыли клубов в прошлом сезоне.

Хотя прибыль "Манчестер Юнайтед" выросла, в следующем сезоне ожидается ее падение.

В первую очередь это связано с тем, что манкунианцы не прошли в Лигу чемпионов.

По прогнозам Deloitte, в следующем году "МЮ" может уступить позицию самого прибыльного английского клуба.

Скромное 11-е место лондонского "Арсенала" в рейтинге также объясняется тем, что команда уже два года не может пробиться в Лигу чемпионов.