"Барселона" - самый прибыльный клуб Европы, "Манчестер Юнайтед" ждут потери
"Барселона" заработала больше всех футбольных клубов Европы в прошлом сезоне, согласно исследованию компании Deloitte.
Каталонский клуб заработал больше 840,8 млн евро в прошлом сезоне и обошел своего заклятого соперника мадридский "Реал" (757,3 млн евро).
"Манчестер Юнайтед" занял третье место с 711 млн евро, но аналитики предупреждают, что в этом сезоне он может потерять статус самого прибыльного клуба английской Премьер-лиги.
Самые прибыльные клубы Европы
|Прибыль клубов в 2018-19
|Клуб
|Прибыль, млн евро
|1
|"Барселона"
|840,8
|2
|"Реал" Мадрид
|757,3
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|711,5
|4
|"Бавария" Мюнхен
|660,1
|5
|"Пари Сен-Жермен"
|635,9
|6
|"Манчестер-Сити"
|610,6
|7
|"Ливерпуль"
|604,7
|8
|"Тоттенхэм Хотспур"
|521,1
|9
|"Челси"
|513,1
|10
|"Ювентус"
|459,7
|11
|"Арсенал"
|445,6
|12
|"Боруссия" Дортмунд
|377,1
|11
|"Атлетико" Мадрид
|367,6
|14
|"Интер" Милан
|364,6
|15
|"Шальке-04"
|324,8
|16
|"Рома"
|231
|17
|"Лион"
|220,8
|18
|"Вест Хэм"
|216,4
|19
|"Эвертон"
|213,0
|20
|"Наполи"
|207,4
Почему "Барселона" обошла "Реал"?
В этом году отчет Deloitte зафиксировал рекордный разрыв в доходах между самым прибыльным клубом и следующим за ним - 83 млн евро.
Прорыв "Барселоны" объясняется тем, что каталонский клуб взял в свои руки контроль над мерчендайзингом (в т.ч. торговлей атрибутикой) и лицензированием.
"Барселона - пример клуба, адаптирующегося к меняющимся условиям рынка", - говорит Дэн Джонс, партнер отделения спортивного бизнеса в Deloitte.
По его словам, каталонцы все меньше зависят от контрактов на телевизионные трансляции и делают ставки на те источники прибыли, которые они могут контролировать сами.
В Deloitte ожидают, что "Барселона" сохранит лидерство в предстоящем сезоне и в ближайшие годы достигнет своей цели в 1 млрд евро годовой прибыли.
Что не так с "Манчестером" и "Арсеналом"?
Рейтинг Deloitte основан на отчетах, которые публикуют сами клубы.
Главным источником прибыли остаются контракты на показ матчей - 44% всей прибыли клубов в прошлом сезоне.
Хотя прибыль "Манчестер Юнайтед" выросла, в следующем сезоне ожидается ее падение.
В первую очередь это связано с тем, что манкунианцы не прошли в Лигу чемпионов.
По прогнозам Deloitte, в следующем году "МЮ" может уступить позицию самого прибыльного английского клуба.
Скромное 11-е место лондонского "Арсенала" в рейтинге также объясняется тем, что команда уже два года не может пробиться в Лигу чемпионов.