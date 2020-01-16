Мемы с котиками чуть не подвели под монастырь двух ютьюберов

Правообладатель иллюстрации RM Videos Image caption Эта кошечка - одна из героинь тех самых мемов

Два ютьюбера чуть не лишились своих YouTube-каналов из-за мемов с котиками. Им грозили штрафом в 6 тыс. долларов, но общественная огласка помогла им избежать суда.

Влогеры под никами MxR и Potastic Panda записывают на видео реакции на мемы в соцсетях.

Но оказалось, что четыре ролика, которые они включили в один из обзоров, были куплены медиакомпанией, выставившей им счет за нарушение своих авторских прав.

Их канал мог быть удален из-за нюансов системы авторского права YouTube.

К счастью для авторов канала, после того как они записали на видео призыв о помощи, Jukin Media отозвало свои претензии к ним.

Канал получает "страйк" (наказание), если владелец авторских прав уведомляет YouTube о нарушении авторских прав. После трех "страйков", согласно правилам видеосервиса, канал полностью отключается.

MxR Plays - канал на YouTube, на котором регулярно появляются реакции на тренды - от мемов до кинотрейлеров.

Именно этот канал ведут влогеры MxR и Potastic Panda, которые теперь говорят, что получили четыре претензии по авторскому праву от Jukin Media.

У их совместного канала 840 тыс. подписчиков, у MxR - еще более 2 млн подписчиков.

Jukin Media в случае невыплаты штрафа угрожали связаться с Google, владельцем YouTube, по всем четырем претензиям и закрыть MxR.

По словам блогеров, ведущих канал, они всегда тщательно выясняют, принадлежит ли контент медиа-компании, но не всегда это удается.

"Иногда на видео просто котик перед камерой, и там нечего больше искать", - разводит руками видеоблогер.

"В итоге приходится искать [оригинальное видео c цитируемым фрагментом] по 40 страницам поиска видео [на Youtube], и иногда легко что-то пропустить. Если они так обращаются с каждым ютьюбером, тысячи каналов в опасности", - предупреждает MxR.

Представители Jukin Media ответили в "Твиттере", что влогеры делают деньги на видео, которые им не принадлежат.

"Как мы уже неоднократно упоминали, вы можете полностью избежать проблем, связанных с авторским правом, просто лицензируя видео на нашем сайте", - отмечают в компании.

"По сути, вы берете видео других людей, не спрашивая их, а затем публикуете их на своем канале и зарабатываете на них деньги. Мы не хотим разбрасываться "страйками", но мы обязаны сделать это для защиты авторских прав", - уверяют представители Jukin Media.

Должны ли влогеры платить?

Юрист по авторскому праву из США Леонард Френч - сам ютьюбер с более чем 100 тыс. подписчиков. Он сказал Би-би-си, что главный вопрос - как юридически определять добросовестное использование контента.

"Вполне возможно, что MxR Plays недобросовестно берут чужой материал, - сказал он. - Но я и мои коллеги-адвокаты на самом деле не знаем, как судья или присяжные заседатели поймут, так ли это. Тут нужен глубокий анализ".

"Достаточно ли было у этого канала авторских комментариев, чтобы сделать из своего видео пример добросовестного использования, или они просто взяли оригинальный материал, не добавив достаточно нового контента, чтобы считать полученный ролик новым произведением?" - задается вопросом юрист.

Что такое "добросовестное использование"?

Комментарий Леонарда Френча к определению из законодательства США

Согласно закону США об авторском праве, есть четыре положения, с помощью которых можно определить, что же является добросовестным использованием.

Защищенная авторским правом часть видео была преобразована во что-то новое

Оригинальная работа, защищенная авторским правом, не используется в коммерческих целях

Использована очень небольшая часть оригинальной работы, защищенной авторским правом (например, один кадр из видео) с добавлением оригинального контента

Видео с цитированием не подменяет собой оригинал - то есть, не дает целостного представления об оригинальном ролике, фрагмент которого был заимствован

Леонард сказал, что, хотя 6 тыс. долларов кажутся большой выплатой, потенциально затрат у пострадавшей стороны может быть намного больше, если дело попадет в суд.

"Как адвокат по авторскому праву, я могу сказать, что это нормальное и даже по-своему разумное требование", - встает на сторону Jukin Media юрист.

"Но в США есть разные способы подсчета убытков. Если Jukin Media зарегистрировали авторские права до подачи заявления, они могут получить компенсацию в размере до 150 тыс. долларов по суду", - прикидывает Френч.

"Если они не зарегистрировали авторские права, они могут требовать только возмещения фактического ущерба - стандартного тарифа за использование видео (49 долларов) плюс гонорар адвоката. Требовать 1500 долларов - не что-то из ряда вон выходящее, но возмутительно заставлять канал отдавать такие деньги за каждое видео", - добавляет он.

Блогеры в соцсетях предсказуемо встали на сторону MxR Plays. Некоторые даже назвали действия Jukin Media вымогательством.

"MxR Plays нужна помощь", - пишет юзер @waskoobichazele. Он, как и многие другие пользователи, призвал YouTube заняться Jukin Media вплотную, чтобы те не приставали больше к блогерам.

Судя по последнему видео MxR Plays, общественная кампания возымела успех.