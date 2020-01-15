Эвтаназия из-за разрыва с партнером? Суд над врачами в Бельгии

Правообладатель иллюстрации VRT Image caption Сестры Тины Нис утверждают, что она попросила об эвтаназии, когда переживала личную драму

В Бельгии три врача предстанут перед судом по обвинению в незаконном отравлении пациентки, обратившейся в клинику для проведения эвтаназии.

38-летняя бельгийка Тина Нис скончалась в окружении членов своей семьи 27 апреля 2010 года.

Ее сестры заявили, что эвтаназия, которая была легализована в Бельгии в 2002 году, в данном случае была незаконной, а сама процедура была проведена врачом с серьезными нарушениями.

"Он сравнил ее уход из жизни со смертью домашнего животного, которому больно, и ему делают укол, - рассказали сестры скончавшейся женщины в интервью фламандскому телевидению в 2016 году. - Он попросил нашего отца подержать иглу, потому что забыл взять с собой пластырь. Когда она умерла, он спросил наших родителей, не хотят ли они послушать через стетоскоп, остановилось ли ее сердце".

В клинике говорят, что Тина Нис обратилась с просьбой об эвтаназии из-за диагностированного у нее синдрома Аспергера. Врачам было известно, что Тина Нис с детства страдала серьезными психическими расстройствами и несколько раз пыталась покончить с собой.

Однако сестры Тины Нис - Лотте и Софи - утверждают, что она не была неизлечимо больна, а когда обращалась к врачам о проведении эвтаназии, тяжело переживала разрыв с партнером.

Тина Нис не наблюдалась у психиатра последние 15 лет жизни, говорят сестры.

Синдром Аспергера диагностировали у Тины Нис только за два месяца до смерти, и она не проходила никакого лечения, связанного с этим расстройством.

Что грозит врачам?

Имена врачей, которые предстанут перед судом в Генте по делу Тины Нис, не разглашаются.

Однако известно, что в их числе доктор, сделавший смертельную инъекцию, бывший лечащий врач Тины Нис и психиатр. Если суд признает врачей виновными в нарушении закона, им грозят длительные сроки тюремного заключения.

Адвокаты трех врачей жалуются, что с их клиентами обращаются как с убийцами, хотя они исходили из лучших побуждений.

Аналогичное дело рассматривалось в суде Нидерландов в прошлом году. Речь шла о 74-летней женщине, страдавшей деменцией и ушедшей из жизни в 2016 году в результате эвтаназии.

Тогда суд оправдал врача, обвинявшегося в том, что он не провел необходимую проверку для подтверждения согласия пациента на проведение процедуры эвтаназии.

Смерть паралимпийской чемпионки

В октябре прошлого года бельгийская спортсменка, чемпионка Паралимпиады-2012 и двукратная медалистка Паралимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года в гонках на колясках Марике Верворт в 40 лет добровольно ушла из жизни с помощью эвтаназии.

Спортсменка много лет страдала неизлечимым заболеванием - миопатией, прогрессирующей атрофией мышц. Это неизлечимое заболевание привело к параличу ног, вызывало постоянные боли и судороги.

Официальное согласие на эвтаназию она подписала еще в 2008 году. В последние годы состояние Марике Верворт значительно ухудшилось: она страдала от постоянных болей, у нее участились приступы эпилепсии.

По данным бельгийских СМИ, в 2018 году в стране было проведено 2357 эвтаназий. Это означает, что в стране каждый день шесть человек уходили таким образом из жизни. Большинство из них - пациенты старше 60 лет.

Положения бельгийского закона об эвтаназии

Пациент должен быть полностью дееспособным и находится в сознании, когда он подписывает согласие на проведение эвтаназии. Решение об эвтаназии должно быть принято им исключительно добровольно, оно должно быть хорошо осознанным, и пациент должен несколько раз подтвердить свое согласие на проведение эвтаназии.

Об эвтаназии могут просить только те пациенты, которые страдают тяжелой и неизлечимой болезнью, или каким-либо тяжелым расстройством, вызванным несчастным случаем. При этом неизлечимая болезнь должна причинять постоянные и непереносимые физические или душевные страдания.

В случае, если неизлечимая болезнь не грозит пациенту скорой смертью, при обращении пациента о проведении эвтаназии врач должен проконсультироваться со вторым врачом или несколькими коллегами о допустимости проведения эвтаназии. Больному в этом случае должны дать как минимум месяц на обдумывание окончательного решения.

Врачи вправе отказаться от проведения эвтаназии, даже если случай удовлетворяет всем условиям.