Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотрудники расформированной спецслужбы начали стрелять в воздух около Управления службы общей разведки

Сотрудники оперативного управления Службы общей разведки Судана начали мятеж в знак протеста против решения властей реформировать их ведомство. Они вышли на улицы столицы страны, возвели баррикады и стали стрелять в воздух. Воздушное пространство над страной временно закрыто - как и международный аэропорт Хартума.

Министр информации Судана Фейсал Мохаммед Салех заявил по телевидению, что руководство спецслужб решило реформировать работу разведки. По его словам, некоторые отделения возмутились тем, что им предлагают гораздо меньшую финансовую компенсацию, чем им кажется справедливым.

Министр добавил, что армия держит ситуацию под контролем, и жертв среди гражданского населения нет.

Корреспондент агентства Франс-пресс сообщает, что видел, как к базам, где находятся мятежники, направляются грузовики с бойцами сил быстрого реагирования.

В апреле 2019 года Военный совет Судана, который пришел к власти после свержения президента Омара Башира, объявил о коренной реформе спецслужб и разведки. Реформа была призвала умиротворить демонстрантов, требовавших установить в стране гражданское правительство и кардинально изменить работу спецслужб.

Власти Судана признали, что речь идет о попытке вооруженного мятежа.

"Любая подобная акция считается мятежом, - сказал генерал-лейтенант Шамсельдин Кабаши - член Суверенного совета Судана (структура, к которой перешли властные полномочия в стране в августе прошлого года). - Стрельба в центре города - это восстание, запугивание граждан и угроза политическому процессу".

Финансовые требования мятежников он назвал "нелогичными и неприемлемыми".