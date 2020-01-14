Билли Айлиш написала и исполнила заглавную песню к новому фильму о Бонде

Image caption Когда Дэниэл Крейг впервые сыграл Джеймса Бонда, Билли Айлиш было четыре года

Заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит американская поп-певица Билли Айлиш. Премьера 25-й по счету серии "бондианы", получившей название "Не время умирать" (No Time To Die), состоится в апреле 2020 года.

Как сообщается в официальном "Твиттере" франшизы, Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем заглавной песни к фильму об агенте 007 в истории. В прошлом месяце певице исполнилось 18 лет.

Айлиш не только исполнила заглавную песню, но и стала одним из ее авторов - она написала ее вместе со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом, отмечается в сообщении.

Продюсеры фильма Майкл Уилсон и Барбара Брокколи охарактеризовали песню, название которой пока не раскрывается, как "невероятно мощную и трогательную".

Когда состоится релиз песни, также пока не известно. Саундтрек к новым сериям "бондианы" обычно выходит в месяц, предшествующий премьере.

Песню к предыдущему фильму о Бонде, вышедшему в 2015 году, написал и исполнил британский певец Сэм Смит. Она получила "Оскара".

В апреле прошлого года стало известно, что главную роль в новом фильме о Бонде в пятый и последний раз исполнит Дэниэл Крейг, а в качестве "таинственного злодея" выступит актер Рами Малек.

Одним из сценаристов новой картины была утверждена Фиби Уоллер-Бридж, написавшая сценарии к телесериалам "Убивая Еву" и "Дрянь", а режиссером стал Кэри Йоджи Фукунага, снявший сериал "Маньяк" для Netflix и первые эпизоды сериала "Настоящий детектив" для HBO.

Фукунага был приглашен на съемки "бондианы" в конце прошлого года после того, как британский режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "Пляж", "Миллионер из трущоб") покинул проект из-за "творческих разногласий".

Как рассказывали продюсеры картины, в начале фильма Бонд не является действующим секретным агентом - он покинул службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако к нему приезжает его приятель из ЦРУ Феликс Лейтер, который просит помощи в спасении похищенного ученого.

Первый фильм о Джеймсе Бонде ("Доктор Ноу") вышел в октябре 1962 года.

Роль "агента 007" в киносаге исполняли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крейг.