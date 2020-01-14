В Иране арестовали подозреваемого в публикации видео попадания ракеты в украинский "Боинг"
Корпус стражей исламской революции Ирана задержал человека, записавшего на видео попадание ракеты иранских ПВО по пассажирскому лайнеру авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 8 января. Журналист, опубликовавший видео, говорит, что задержали не того.
Вероятнее всего, задержанному будут предъявлены обвинения, связанные с нанесением ущерба национальной безопасности.
Кроме того, во вторник были задержаны около 30 участников протестов из-за произошедшего с украинским самолетом и еще несколько человек, по версии следствия, связанные с катастрофой.
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"Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.
Президент Хассан Роухани во вторник заявил, что процесс по делу о самолете МАУ будет вести "особый суд".
"Это будет не обычное дело. За судом будет наблюдать весь мир", - сказал он в телеобращении.
Не тот человек?
Иранские СМИ сообщили о задержании стражами исламской революции человека, выложившего в соцсети видео попадания ракеты в самолет.
Однако базирующийся в Лондоне журналист, который опубликовал видео первым, настаивает, что его источник в безопасности, а задержали не того человека.
"Человек, снявший видео, в безопасности. Уверяю вас, КСИР готовит очередную ложь", - пишет журналист Нариман Гариб.
О задержании еще нескольких человек в связи с катастрофой, а также около 30 участников протестов объявил во вторник представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили. Он добавил, что протестовавшие арестованы за участие в "незаконном собрании ".
Также во вторник газета New York Times опубликовала расследование, из которого следует, что по самолету были выпущены две ракеты с интервалом в 23 секунды. По версии журналистов, попадание первой ракеты вывело из строя транспондер самолета.