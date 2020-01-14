В Иране арестовали подозреваемого в публикации видео попадания ракеты в украинский "Боинг"

Media playback is unsupported on your device Удар ракеты по украинскому самолету. Видео

Корпус стражей исламской революции Ирана задержал человека, записавшего на видео попадание ракеты иранских ПВО по пассажирскому лайнеру авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 8 января. Журналист, опубликовавший видео, говорит, что задержали не того.

Вероятнее всего, задержанному будут предъявлены обвинения, связанные с нанесением ущерба национальной безопасности.

Кроме того, во вторник были задержаны около 30 участников протестов из-за произошедшего с украинским самолетом и еще несколько человек, по версии следствия, связанные с катастрофой.

"Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Президент Хассан Роухани во вторник заявил, что процесс по делу о самолете МАУ будет вести "особый суд".

"Это будет не обычное дело. За судом будет наблюдать весь мир", - сказал он в телеобращении.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Роухани назвал запуск ракеты по пассажирскому лайнеру непростительной ошибкой

Не тот человек?

Иранские СМИ сообщили о задержании стражами исламской революции человека, выложившего в соцсети видео попадания ракеты в самолет.

Однако базирующийся в Лондоне журналист, который опубликовал видео первым, настаивает, что его источник в безопасности, а задержали не того человека.

"Человек, снявший видео, в безопасности. Уверяю вас, КСИР готовит очередную ложь", - пишет журналист Нариман Гариб.

О задержании еще нескольких человек в связи с катастрофой, а также около 30 участников протестов объявил во вторник представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили. Он добавил, что протестовавшие арестованы за участие в "незаконном собрании ".

Также во вторник газета New York Times опубликовала расследование, из которого следует, что по самолету были выпущены две ракеты с интервалом в 23 секунды. По версии журналистов, попадание первой ракеты вывело из строя транспондер самолета.