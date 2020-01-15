Самолет сбросил топливо на школы Лос-Анджелеса. Пострадали дети

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лайнер компании Delta был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после взлета (кадр из видеозаписи)

Как минимум 60 детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как на них попало авиационное топливо, сброшенное шедшим на экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса лайнером Boeing 777-200.

Керосин из топливных баков рассеялся над районом, где находится шесть школ, и попал, в частности, на детскую площадку.

Пострадавшие жалуются на трудности с дыханием и раздражение кожи.

Рейс Delta 89 вылетел из Лос-Анджелеса в Шанхай, но из-за поломки в двигателе экипаж принял решение срочно вернуться.

Авиационное ведомство США заявило, что сброс топлива из баков перед экстренной посадкой по правилам может осуществляться только над специально обозначенными нежилыми районами. Идет расследование.

В момент происшествия два класса начальной школы в Кудахи - пригород Лос-Анджелеса в 26 км от аэропорта - были на прогулке. Медики, вызванные в школу, сообщили, что ущерб для здоровья был невелик. Госпитализировать никого из пострадавших в шести школах не пришлось.

Мэр Кудахи заявила, что крайне огорчена инцидентом: "Это начальная школа, это маленькие дети".

Авиакомпания Delta Airlines официально подтвердила, что сброс топлива понадобился для уменьшения веса самолета перед экстренной посадкой.

Приземление лайнера прошло удачно, пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.

По словам пресс-секретаря американской Федеральной авиационной администрации Аллена Кенитцера, для каждого крупного аэропорта в США тщательно прописана процедура освобождения топливных баков.

"Инструкция требует, чтобы топливо сбрасывалось над специально выделенными для этого ненаселенными районами и, как правило, на большей высоте, чтобы керосин рассеялся и распался на частицы до того, как достигнет земли".