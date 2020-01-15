Скандал из-за хиджаба: арбитр по шахматам решила не возвращаться в Иран

Правообладатель иллюстрации Fide Image caption Эти фотографии, где Шохре Байат запечатлена с непокрытой головой, стали причиной скандала в иранских СМИ

Для 32-летней иранки, международного арбитра Шохре Байат, чемпионат мира по шахматам среди женщин должен был стать важным событием в карьере.

Впервые на мировом первенстве она выполняет роль главного судьи.

Однако это событие было омрачено обсуждениями в иранских СМИ фотографий Шохре Байат на турнире в Шанхае, где она запечатлена с непокрытой головой, что запрещено женщинам в ее стране.

Шохре Байат говорит, что теперь она опасается за свою безопасность. Если она вернется в Иран, ее могут задержать за нарушение исламского дресс-кода для женщин.

"Я включила мобильный и увидела, что эта фотография везде [в иранских СМИ]. Они утверждают, что на мне не было платка, и что это был протест против ношения хиджаба", - рассказала Шохре Байат Би-би-си.

По ее словам, во время турнира в Шанхае она была с покрытой головой - как и всегда во время международных турниров, хотя сама она не согласна с правилом, вынуждающим иранских женщин в обязательном порядке носить хиджаб.

"У женщины должно быть право выбора"

"Это [требование] идет вразрез с моими убеждениями. У людей должно быть право одеваться так, как они хотят, их не должны заставлять одеваться определенным образом", - объясняет она.

Сейчас Шохре Байат находится во Владивостоке, где проходит вторая часть мирового первенства по шахматам среди женщин.

Правообладатель иллюстрации FIDE Image caption На других фотографиях, сделанных в тот же день в Шанхае, платок, хотя и накинутый очень свободно, покрывает голову Шохре Байат

"Я следовала этим правилам [исламского дресс-кода], потому что я живу в Иране. У меня не было выбора", - говорит Шохре Байат.

Однако на этот раз Байат столкнулась с серьезными проблемами.

На фотографиях, которые обсуждаются в иранских СМИ, Шохре Байат запечатлена с платком на плечах, но не на голове. На других фото, сделанных в тот же день, платок, хотя и накинутый очень свободно, покрывает ее голову.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда разразился скандал из-за хиджаба, Шохре Байат решила, что ей больше нечего терять, и появилась на турнире с непокрытой головой

Шохре Байат говорит, что Иранская федерация шахмат попросила ее "написать что-нибудь" в ответ на бурное обсуждение в СМИ ее фотографий. Как поняла Шохре Байат, от нее ждали извинений и слов в защиту иранского дресс-кода.

Она отказалась.

После этого отказа возвращаться к семье в Иран, как она считает, рискованно.

"В тюрьмах Ирана много женщин, попавших туда из-за хиджаба. Это очень серьезная проблема. Они могут устроить из меня показательный пример для всех", - объясняет Шохре Байат, добавляя, что была в панике, когда увидела, какую реакцию вызвали ее фотографии в сети.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не прокомментировала сложившуюся ситуацию, поскольку "проступки" Шохре Байат никак не касаются правил федерации.

Однако английский шахматист, гроссмейстер Найджел Шорт, который сейчас занимает пост вице-президента ФИДЕ, опубликовал фотографию Шохре Байат, похвалив ее за отличную работу арбитра на мировом первенстве среди женщин.

"Шохре Байат - первая женщина в Иране, занявшая пост генерального секретаря спортивной федерации [ранее Байат занимала пост секретаря иранской шахматной федерации]. Она единственная женщина в Азии - международный арбитр категории A. Она блестяще выполняет роль представителя своей страны", - написал в "Твиттере" Найджел Шорт.

Шохре Байат обратилась к Иранской шахматной федерации с просьбой гарантировать ей безопасность при возвращении на родину. Однако федерация отказалась удовлетворить ее просьбу. Шохре Байат считает, что на представителей федерации оказывается давление.

"Мои достижения проигнорировали"

Шохре Байат раздосадована тем, что обсуждение того, как она была одета, затмевает все ее профессиональные достижения. Среди международных арбитров самого высокого уровня всего несколько женщин, и в их числе Шохре Байат. В странах Азии она единственная женщина-международный арбитр.

"Единственное, что их [власти Ирана] беспокоит - это мой хиджаб, а не моя профессиональная квалификация. Это меня очень огорчает", - говорит Шохре Байат.

Ранее стало известно, что единственная иранская олимпийская медалистка - тхэквондистка Кимия Ализаде - покинула Иран по политическим причинам.

21-летняя Кимия Ализаде, объявляя о своем решении, рассказала о царящей в спорте атмосфере сексизма и назвала себя "одной из миллионов угнетенных женщин в Иране". В том числе в своем посте в "Инстаграме" она сказала, что ее заставляли одеваться так, как она не хотела.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption 21-летняя Кимия Ализаде рассказала о царящей в спорте атмосфере сексизма и назвала себя "одной из миллионов угнетенных женщин в Иране"

"Я думаю, что на людей оказывается огромное давление, особенно на спортсменов. Их вынуждают быть теми, кем они не являются", - говорит Шохре Байат.

По ее словам, она чувствовала это давление и до того, как разразился скандал из-за сползшего на ее плечи платка. Однажды она отправила фотографии с одного из турниров Иранской шахматной федерации, и ее попросили прислать другие, потому что ее хиджаб сочли "недостаточно хорошим".

Сейчас Байат сосредоточена на своей работе: во Владивостоке проходит вторая половина матча на первенство мира между китайской шахматисткой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной.

Однако она пока не уверена, что будет делать после завершения турнира.

Поскольку она не может вернуться в Иран, Шохре Байат решила, что терять ей нечего, и впервые появилась на турнире без хиджаба. По ее словам, теперь она может позволить себе быть собой и не носить платок.

"Это очень трудное решение. Мне очень грустно, потому что придется расстаться с моей семьей. Если бы у меня был выбор и я могла бы вернуться в Иран, конечно, я хотела бы вернуться. Но я не знаю, что меня там ждет", - говорит Шохре Байат.