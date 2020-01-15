Путин предложил провести голосование о поправках в конституцию

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Президент Владимир Путин предложил провести в России голосование о поправках в конституцию страны. С таким предложением он выступил во время своего послания Федеральному Собранию.

По словам Путина, он не видит необходимоси в принятии новой конституции страны, так как потенциал нынешней, принятой в 1993 году, еще не исчерпан. В то же время он сказал, что некоторые поправки в основной закон страны, по его мнению, все же назрели.

В первую очередь президент предложил закрепить приоритет российской конституции над любыми международными договорами - то есть они должны соблюдаться только в случае, если не противоречат основному закону России.

Конституция и так имеет приоритет над международными договорами, говорит заместитель заведующего кафедры конституционного и административного права ВШЭ Илья Шаблинский. "У нас Конституционный суд имеет полномочия проверять международные договоры на соответствие конституции. Таким образом не могут быть подписаны и ратифицированы международные договоры, нормы которых противоречат конституции", - отмечает эксперт.

Однако, согласно 15-й статье конституции, Россия может входить в международные договоры, нормы которых противоречат национальным законам. "Если она подписывает такой договор, который противоречит какому-то закону, значит так решила Российская Федерация, значит норма этого договора имеет приоритет перед нормой национального закона. Но тут тоже не о чем спорить", - отметил эксперт.

Кроме того, Путин считает, что к президентским выборам стоит допускать только россиян, которые непрерывно прожили в стране не менее 25 лет и не никогда не имели другого гражданства, а из статьи, запрещающей занимать пост президента более двух раз подряд, можно убрать слово "подряд".

По мнению Путина, у губернаторов и других высокопоставленных чиновников также не должно быть другого гражданства, а состав правительства должен утверждаться парламентом.

"Акции Госдумы растут вместе с возможностями. Ей доверят право утверждения кандидатуры премьера и всего правительства. Новый президент не будет вправе их отклонить. А при нынешнем в условиях полной управляемости такого даже гипотетически представить нельзя. Выглядит как составляющая будущего транзита [власти]", - сказал Би-би-си политолог Константин Калачев.

Не так давно Путин уже говорил о возможном изменении конституции. В частности, он уже высказывался на этот счет во время своей ежегодной пресс-конференции в декабре прошлого года. Однако тогда речь шла только об исключении слова "подряд" из статьи о допустимом количестве президентских сроков.