Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность премьера

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Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также подписал указ об отставке правительства, при этом назначив временно исполняющим обязанности премьер-министра Дмитрия Медведева. Правительству поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.

Ранее в среду Медведев объявил, что правительство считает нужным уйти в отставку, чтобы Путин провел конституционную реформу.

53-летний Мишустин возглавляет ФНС с 2010 года. До назначения на эту должность он был президентом группы компаний по управлению активами UFG.

В 2004-2006 годах Мишустин руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, а в 2007-2008 - Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

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