Не спелись. Правда ли, что азербайджанский певец отказался выступать с армянкой?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Азербайджанский тенор Эйвазов против воли оказался в центре скандала

В понедельник в Армении и Азербайджане разгорелась бурная общественная дискуссия из-за сообщения о том, что оперный певец Юсиф Эйвазов якобы отказался выступать на сцене с армянкой Рузан Манташян по причине ее национальности. Речь шла об открытии знаменитого Дрезденского оперного бала, которое в этом году пройдет 7 февраля.

Однако новость, которую с гневом - или одобрением - обсуждали местные СМИ и пользователи соцсетей, была основана на единственном источнике: заявлении агентства, представляющего Манташян.

Сам азербайджанский тенор категорически отрицает обвинение.

Версии событий настолько противоречат друг другу, что до тех пор, пока стороны не представят доказательства, невозможно установить факты.

Кто бы ни оказался прав, оперный скандал отражает реалии затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном, в котором дезинформации часто больше, чем фактов, а взаимная неприязнь проявляется даже в традиционно аполитичных областях: спорте, культуре и шоу-бизнесе.

Что произошло?

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan\TASS Image caption Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко

В понедельник французское агентство Agence Massis Opera, представляющее армянскую оперную певицу Рузан Манташян, распространило сообщение о том, что организаторы Semper Opernball (оперный бал в Дрезденской государственной опере) отказались от ее услуг по требованию Эйвазова, который якобы не захотел петь на одной сцене с армянкой.

В тот же день Эйвазов и организаторы фестиваля опровергли эту версию событий.

Агент Эйвазова рассказал Би-би-си, что изначально речь шла лишь об одном номере с участием Эйвазова - дуэта с Манташян не предполагалось.

Он добавил, что у певца нет никаких предубеждений против певицы лично и армянских исполнителей вообще.

Сам Эйвазов заявил, что не смешивает оперу и политику.

"Я азербайджанец, и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене", - написал тенор в своем "Инстаграме".

Эйвазов, впрочем, не удержался от ироничного комментария в адрес армянской певицы.

"Теперь хоть кто-то ее узнаёт", - написал он в комментарии к своему посту, сопроводив свои слова смеющимся смайликом. Комментарий был позже удален.

Юсиф Эйвазов подчеркнул, что регулярно выступает на одной сцене с армянами. Действительно, он не раз выступал с Марией Гулегиной, имеющей армянские корни.

В 2018 году одной из главных премьер Большого театра стала "Пиковая дама" в постановке Римаса Туминаса, в которой азербайджанский тенор исполнил роль Германа, а Томского пел армянин Геворг Акопян (иногда его фамилию пишут как Акобян).

А в октябре 2019 года Эйвазов вместе со своей супругой Анной Нетребко выступил на концерте памяти Дмитрия Хворостовского. Оркестром управлял Константин Орбелян, художественный руководитель Армянского театра оперы и балета им. Спендиарова.

Был ли контракт?

В Semper Opernball утверждают, что не заключали контракта с Манташян.

Однако еще в декабре был распространен пресс-релиз, в котором анонсировалось выступление Манташян и Эйвазова.

В среду агентство Agence Massis Opera выпустило новое заявление, в котором они повторили свою версию событий: якобы 10 января представители Semper Opernball вышли из переговоров с Манташян, ссылаясь на требования Эйвазова.

Представитель фестиваля рассказал Би-би-си, что версия о ксенофобии абсолютно исключена и что никто в организации не мог отправить такого письма.

"Если честно, в Германии мы не задумываемся о конфликте между Арменией и Азербайджаном", - сказал представитель организации, говоривший на условиях анонимности.

Без комментариев

Две стороны конфликта - организаторы немецкого фестиваля и Эйвазов с одной стороны и французские агенты Манташян с другой - продолжают настаивать на своих версиях событий.

В агентстве Agence Massis Opera, представляющем Манташян, не ответили на просьбу Би-би-си предоставить подтверждения обвинений в адрес фестиваля и Эйвазова.

Эйвазов и Манташян через представителей отклонили запрос на интервью от Би-би-си.

В Semper Opernball продолжают настаивать, что не заключали контракта с Манташян.