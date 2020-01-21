Министр культуры Мединский не вошел в новое правительство. Чем он запомнится?

Правообладатель иллюстрации Gavriil Grigorov/TASS

Владимир Мединский, бессменный министр культуры в правительстве Медведева, не вошел в новый кабинет министров. На его место назначили Ольгу Любимову, отвечавшую в министерстве за кинематограф.

У "Единой России" были претензии к работе минкульта, которые были высказаны премьеру Михаилу Мишустину, говорил ранее глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Недостаточно делается для развития домов культуры в малых городах и сельской местности. Все чаще звучат вопросы к эффективности финансирования кинематографа, не всегда понятна политика минкульта по выдаче прокатных удостоверений", - сказал Неверов.

Мединский работал в правительстве с 2012 года. Больше всего он запомнился активным протекционизмом российского кино, скандалом со своей диссертацией и крылатыми выражениями, которые разлетелись по сети.

Мединский против Паддингтона и Сталина

Министерство культуры неоднократно просило кинодистрибьюторов перенести прокат иностранных фильмов, чтобы освободить место в кинотеатрах под премьеры российского кино.

Самый яркий пример такого протекционизма - скандал с фильмом "Паддингтон 2", прокат которого минкульт хотел перенести, чтобы дать больше экранного времени российскому фильму "Движение вверх".

Кинотеатры начали продавать билеты на "Паддингтона", который должен был выйти в прокат 18 января 2018 года, но министерство культуры выдало фильму прокатное удостоверение только на февраль.

Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила министерство культуры и лично Владимира Мединского в цензуре и "грубом вмешательстве" в хозяйственную деятельность.

Также минкульт выдал, а потом отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина" - сатирической комедии про последние дни советского вождя. Минкульт запретил показывать этот фильм в России, сославшись на мнение общественности и экспертов, которые посчитали картину оскорбляющей российскую историю.

Мединский против "Диссернета"

В 2017 году разгорелся скандал из-за докторской диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII вв". Несколько историков сочли работу министра ненаучной, нашли в ней много ошибок и неточностей и потребовали лишить Мединского ученой степени.

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал президиуму ВАК лишить Мединского степени доктора наук. "Констатируется отсутствие у соискателя базовых профессиональных навыков историка", - заявил тогда экспертный совет ВАК.

Однако президиум ВАК не стал лишать министра ученой степени. После этого доктор исторических наук Олег Будницкий покинул экспертный совет.

Мединский против "мразей" и комиксов

В 2016 году министр культуры назвал "конченными мразями" тех, кто отрицает подвиг 28 панфиловцев. "Это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченые", - заявил Мединский.

Подвиг 28 панфиловцах - история из советской военной прессы о том, как 28 красноармейцев сумели остановить 50 немецких танков. В 2015 году Госархив рассекретил доклад главного военного прокурора Николая Афанасьева, в котором говорилось, что история о панфиловцах была выдумана журналистами газеты "Красная звезда". В докладе отмечалось, что число 28 было произвольно выбрано в редакции, а на поле боя после скорого освобождения этого района были найдены всего трое погибших

Тем не менее в 2018 году Мединский заявил, что нашел доказательства того, что история 28 панфиловцев на самом деле реальна. Но документов, подтверждающих это, не показал.

В 2012 году Мединский заявил, что у русского народа присутствует "лишняя хромосома".

"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома", - заявил министр.

В 2019 году Мединский назвал "дебилами" тех, кто читает комиксы.

"Комиксы - это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс - это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс - это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет. Но взрослому человеку читать комиксы - это признаться, что "я дебил, я читаю комиксы", - заявил министр.