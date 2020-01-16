"Путин начал решать свою проблему-2024". Что в мире говорят о переменах в российской власти

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"Путин вообще не пролил свет на свои планы. Вместо этого он открыл ящик Пандоры, полный возможных вариантов. Возникшая неопределенность выводит политическую элиту из равновесия, помогая Путину не стать хромой уткой, а остаться стержнем, вокруг которого вращается вся страна", - считает московский корреспондент New York Times.

Нынешние события в российской политической жизни - результат не просто продуманной, но даже ожидаемой стратегии, считает доктор Сэм Грин, директор Института России при лондонском Кингз-Колледже.

"Все-таки мы предполагали, что будут искать новую формацию власти, которая позволит и овцам остаться целыми, и волкам быть сытыми. Наверно, у власти есть потребность сохранить роль нынешнего президента при конституционной невозможности это сделать. А это значит - хоть какие-то изменения", - отмечает Грин.

При этом никто действительно не может предположить, к чему это приведет, говорит профессор. Задано очень много вопросов, а ответов на них не получено: как на практике будут назначаться премьеры, каковы будут отношения между президентом и Советом Федерации, губернаторами, какой будет роль Госсовета и его состав.

"В каком-то смысле это может быть попытка отвлечь внимание от персоны самого Путина и сконцентрировать всех на решении более насущных властных вопросов. Но я не уверен, что это удастся, потому что когда будут смотреть на роль Думы и Госсовета, все равно будут примерять роль этой конкретной властной рубашки на Владимира Путина", - говорит Грин.

Путин пытается защитить себя

Тони Брентон, с 2004 по 2008 год бывший послом Британии в России, сам сейчас находится в Москве. Когда ему дозвонились журналисты Би-би-си, он не мог оторваться от новостей по телевизору.

"Конечно, у Путина есть проблемы. Экономические меры очень сильно подорвали популярность его правительства. Есть у него и личная проблема, связанная с тем, что будет после 2024 года, когда закончится его президентский срок. И то, что мы сейчас наблюдаем, по моему мнению, является показателем того, что Путин начал решать эти проблемы. Те заявления, которые он делает, свидетельствуют, что он отдает часть полномочий парламенту и Госсовету. При этом я уверен, что Путин хочет себе роль, которая дает ему контроль над своей собственной политической судьбой. Ведь одна из его попыток - создать союзное государство с Беларусью - кажется, за последние несколько недель начала разваливаться", - сказал Брентон.

Брентон уверен, что все эти действия, среди прочего, направлены на попытки Путина защитить самого себя после 2024 года.

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По поводу роли Медведева экс-посол говорит, что действующий премьер-министр всегда демонстрировал лояльность Путину. И тот факт, что они сработали в связке - заявление Медведева было сделано сразу после послания Путина - говорит о том, что эта связка сохраняется. Возможно, считает Брентон, новая роль, предложенная Медведеву, и не окажется понижением.

New York Times тоже обращает внимание на то, что Путин и Медведев и ранее координировали свои действия - в частности, во время так называемой рокировки, когда Медведев занял президентское кресло, которое спустя один срок вернулось к Путину.

Отставка Медведева - это крупнейшая встряска для российского правительства за последние почти 10 лет правления Путина, который пытался продать образ стабильности, несмотря на ослабление экономики и усиление западных санкций, пишет Wall Street Journal.

Дмитрий Медведев всегда играл роль человека без собственных амбиций, а такой человек рано или поздно оказывается там, где оказался Медведев, - без конкретного места, отмечает Сэм Грин из Кингз-Колледжа. "Он [для российской власти] полезный, хороший, но, видимо, не то, что требуется на данный момент. Сейчас требуется способность контролировать внутриэлитные процессы, а это не его конек. Поэтому мы видим назначение налоговика, который сможет Путину содействовать именно в этом плане", - сказал Грин Би-би-си.

Перестановка потрясла даже некоторых высокопоставленных чиновников: так, спикер Госдумы Вячеслав Володин даже прервал встречу с депутатами, чтобы убедиться, что Путин действительно выдвинул на пост премьера кандидатуру Мишустина, утверждает Bloomberg.

"Робин при Бэтмене"

Западная пресса опрашивает довольно ограниченную группу российских экспертов и склоняется к выводу, что Владимир Путин стремится к "казахстанскому варианту" с обеспечением себе особой должности, которая позволит ему влиять на все российские институты власти в будущем.

Многие гадают о преемнике.

"Господину Путину еще предстоит дать понять, отдаст ли он хотя бы часть своей власти, а явного преемника он не назначил. Кроме Медведева кандидатами на эту роль называли десятки людей, включая мэра Москвы Сергея Собянина, главу министерства обороны Сергея Шойгу, вице-премьера Дмитрия Козака, бывшего телохранителя Путина Алексея Дюмина и дочерей Путина Марию и Екатерину, недавно несколько раз появлявшихся на телевидении под псевдонимами", - пишет Financial Times.

Сылаясь на анонимные близкие к президенту источники, газета утверждает, что Путин не планирует отдавать власть.

"Он думает, что без него все рухнет, - говорит один из этих людей. - Без давления серьезных перемен в стране не будет. Большинству людей все равно. Революции происходят, когда нет хлеба и полки магазинов пусты".

Guardian публикует краткую политическую биографию Медведева. "Решение Владимира Путина в среду принять отставку Дмитрия Медведева не было сюрпризом, - пишет газета. - Вес Медведева в аппарате российского правительства уже довольно долго и неумолимо уменьшался".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Медведев так и не вышел из тени Путина", - пишет Guardian

"[В карьере Медведева] были неловкие публичные моменты. Не один, но несколько раз он дремал на президентских обращениях", - вспоминает автор, Люк Хардинг, упоминая также расследование ФБК Алексея Навального, "Он вам не Димон" о богатствах, которыми якобы пользуется российский премьер.

"В Кремле, как говорили, была прогрессивная "группа Медведева", но входил ли в нее сам Медведев, не очень понятно", - пишет автор.

"Медведев так и не вышел из тени Путина. В конфиденциальной переписке дипломатов США [обнародованной Wikileaks в 2010 году] он назван "Робином при Путине-Бэтмене". Это тоже правда".

"Дмитрий Медведев больше не существует как политическая сила. Он непопулярен и, кажется, исчерпал терпение президента", - уверена московский корреспондент Sky News Диана Мангай.

"В ближайшее время нас ждет период консультаций и, возможно, общенациональный референдум, но в сухом остатке предложенные Путиным меры ослабят президентскую власть и усилят парламент и премьер-министра".

Мангай допускает, что после 2024 года Путин может возглавить Госсовет, полномочия которого будут расширены. Эту структуру автор называет "антиквариатом из имперских дней".

"Несмотря на все разговоры о том, что вопрос об изменении конституции будут решать россияне, вполне очевидно, кто руководит процессом", - уверена она.

Профессор Колумбийского университета, специалист по постсоветским странам Тимоти Фрай дает характеристику предложенному Путиным на пост премьера главе ФНС Михаилу Мишустину на страницах Washington Post.

"Мишустина считают технократом без политических амбиций, что подкрепляет версию о том, что Путин может воспользоваться изменениями в конституции, чтобы остаться у власти после 2024 года", - пишет он.

Главная неопределенность касается намерений самого Владимира Путина, который в свои 67 лет находится у власти с 2000 года. Если гипотеза о новом сроке выглядит неправдоподобной, то версия о "затушевывании" президента вызывает у наблюдателей скепсис", - пишет французская Le Monde.

"Путин еще не решил, останется ли он премьер-министром или возглавит Госсовет, но это открывает путь к обоим вариантам", - цитирует газета Романа Доброхотова, главного редактора сайта The Insider.

"Объявленное усиление Госсовета, органа до сих пор малоизвестного, привлекает к себе много внимания и напоминает о варианте, избранном в Казахстане Нурсултаном Назарбаевым, который ушел в отставку с поста президента в 2019 году, но сохраняет центральную роль на политической сцене в качестве главы Совета национальной безопасности", - продолжает корреспондент Le Monde.

"Российский Совет безопасности - просто слишком специализированный орган, - указывает в интервью газете российский политолог Татьяна Становая. - Госсовет, который объединяет представителей всех институтов и даже силовых структур и крупных компаний, обеспечивает большую гибкость в большем числе сфер".

"По мнению политолога, "цель Путина - не ослабить будущего президента, который сохраняет значительные полномочия, но помешать ему принимать решения, которые Путин сочтет вредными, создать механизмы разрешения возможных конфликтов". Здесь многое проясняется, если вспомнить ливийский кризис 2011 года: тогда Дмитрий Медведев дал Западу провести через ООН резолюции, которые затем привели к свержению Муаммара Каддафи. По мнению многих наблюдателей, этот эпизод сильно повлиял на мсье Путина и в конечном итоге убедил его в необходимости возвращения к власти в следующем году", - отмечает Le Monde.

Еще одна французская газета, Liberation, отмечает, что Путин, вероятно, будет стремиться держать под контролем своего преемника на посту президента.

"Для Путина важно сделать так, чтобы его наследие не исчезло с его уходом из Кремля, - объясняет директор Франко-российской обсерватории Арно Дюбьен. - С конституционными реформами, которые он предлагает, появляется гарантия, что его преемник не будет иметь такие же прерогативы, да и [у власти пробудет] менее долго. В перераспределении полномочий есть диверсификация рисков".