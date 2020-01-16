Лев Парнас: Трамп знал всё о попытках давить на Украину

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лев Парнас - выходец из Одессы - уже несколько лет выполняет роль помощника личного адвоката Трампа Руди Джулиани

Бизнесмен украинского происхождения, помощник Руди Джулиани Лев Парнас рассказал в интервью, что президент США Дональд Трамп "был в курсе всего происходящего" относительно попыток официальных лиц США побудить Киев расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Лев Парнас, обвиняемый в организации незаконного финансирования избирательной кампании, освобожден под залог в ожидании судебного процесса.

В интервью телекомпании MSNBC он рассказал многое о том, чем именно был занят личный адвокат Трампа Руди Джулиани на Украине.

На днях он передал письма, записи телефонных разговоров, блокноты с заметками и флэш-карты с данными команде демократов, которые представляют сторону обвинения против Трампа на слушаниях в Сенате.

Правообладатель иллюстрации House Intelligence Committee Image caption Страничка из блокнота, на которой Парнас собственноручно записал инструкцию от Джулиани: "Заставить Зеленского объявить, что по делу Байдена начато расследование"

Эти документы показывают, что выходец из Одессы Лев Парнас находился в постояном контакте с Джулиани и с украинскими чиновниками и напрямую участвовал в попытках заставить президента Украины Владимира Зеленского заняться "делом Байдена".

Дональд Трамп отвергает какое бы то ни было участие в этом.

Степень участия президента в предполагаемом плане по дискредитации Джо Байдена, чей сын Хантер состоял в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма", будет исследована в ходе процесса по импичменту, который должен начаться на следующей неделе в Сенате.

Оппоненты Трампа обвиняют его в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе конгресса.

Что рассказал украинско-американский бизнесмен

Парнас утверждает, что Джулиани во время его поездок в Киев интересовало отнюдь не расследование свидетельств коррупции в украинских эшелонах власти, а поиск компромата на потенциального соперника Трампа на президентских выборах.

Трамп отрицает подобные обвинения. Именно они стали причиной импичмента Дональда Трампа, который нижняя палата конгресса утвердила в декабре и 15 января передала на рассмотрение Сената.

Лев Парнас заявил в интервью, что Дональд Трамп говорит неправду, утверждая, что ничего не знал о том, как чиновники его администрации требовали от Украины открыть расследование против Джо Байдена и его сына Хантера.

"Трамп был курсе всех моих шагов" - сказал Парнас MSNBC.

"Я ничего не делал без согласия Руди Джулиани или президента. С чего бы тогда люди из ближнего круга президента Зеленского или министр [внутренних дел Украины Арсен] Аваков или все эти люди [бывшего] президента Порошенко стали бы со мной встречаться?" - сказал он.

"Я кто? Им сказали встретиться со мной. И это секрет, который они не хотят выдавать. Я выполнял задания", - добавил он.

Что демократы получили от Парнаса

В распоряжении комитета по разведке Палаты представителей, глава которого, демократ Адам Шифф сейчас возглавляет сторону обвинения на слушаниях против Трампа в Сенате, есть материалы от Льва Парнаса: его записка в блокноте с логотипом отеля в Вене, где зафиксирована задача, поставленная ему Джулиани: чтобы Зеленский объявил о расследовании против Байдена.

Также среди улик - скриншот ранее неизвестного письма от Джулиани к Зеленскому с просьбой о встрече.

В нем Джулиани пишет о себе как о личном советнике президента Трампа и утверждает, что действует с ведома и согласия Трампа.

Эта встреча так и не произошла, потому что Джулиани отменил намеченную на май 2019 года поездку на Украину.

Что насчет бывшего посла Йованович?

Некоторые материалы от Льва Парнаса касаются увольнения посла США в Киеве Мари Йованович: Джулиани обсуждал это с Парнасом. Также из нескольких смс можно предположить, что за Йованович была установлена слежка.

В интервью 15 января Парнас заявил, что единственной причиной отставки Йованович было то, что она препятствовала попыткам убедить Киев объявить о расследовании против Байдена.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Руди Джулиани в течение полутора лет ездил на Украину, пытаясь организовать уголовное расследование деятельности экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына

Данные о передвижениях Йованович и ее разговорах по мобильному Льву Парнасу - по его словам - передавал человек по имени Роберт Ф. Хайд.

Хайд - республиканец, он перечислял пожертвования на кампанию Трампа и сейчас баллотируется в конгресс от штата Коннектикут.

Мари Йованович потребовала провести расследование информации, предоставленной Львом Парнасом.

"Информация о том, что американские граждане и другие лица отслеживали ее перемещения, внушает беспокойство", - заявил ее адвокат.

В четверг украинские власти объявили о начале расследования предпологаемого незаконного собора информации о бывшем после.