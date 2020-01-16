"Информационная бомба". Как российское телевидение показывало отставку правительства

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Вечерние выпуски новостей на федеральных каналах вчера 15 января расхваливали Михаила Мишустина, предложенного президентом Владимиром Путиным на пост премьера, и восторгались посланием президента Федеральному Собранию.

Хотя каналы и сообщали об отставке правительства в начале своих выпусков, значительная их часть была посвящена посланию и Мишустину. Лишь НТВ нашло время на то, чтобы вспомнить ключевые вехи карьеры уходящего премьера Дмитрия Медведева - возможно, потому что его вечерний выпуск новостей вышел в эфир раньше, чем появилась новость о кандидате в премьеры.

"Рубежный день в российской политике"

Ведущий Первого Канала Виталий Елисеев назвал 15 января "рубежным днем в российской политике". "События, которые произошли сегодня, запустили отсчет нового сезона государственного строительства. Таких событий два. Президент огласил послание Федеральному Собранию. А сразу после этого правительство в полном составе подало в отставку, и глава государства ее принял", - сказал он.

Ведущий Эрнест Мацкявичюс при этом назвал послание президента "главным политическим событием начавшегося года". По его словам, оно "стало беспрецедентным с точки зрения выдвинутых политических, экономических и социальных инициатив. Владимир Путин сообщил о целом комплексе мер, призванных повысить уровень доходов российских семей и исправить демографическую ситуацию."

Отставка правительства

Все каналы выделили отставку правительства как одну из главных новостей в начале часа при средней длине сюжета в пять-шесть минут. При этом они главным образом показывали встречу Путина и Медведева с кабинетом министров, на которой Медведев объявил об отставке правительства, а Путин предложил ему пост заместителя председателя Совета безопасности.

При этом они не вдавались в детали произошедшего и не делали попытки проанализировать причины отставки.

Крен в сторону послания был и в ток-шоу "60 Минут" на "России 1", которая в своей специфике сфокусировалась на отставке правительства спустя два часа после того, как о ней стало известно. Отставку правительства ведущая Ольга Скабеева назвала "информационной бомбой".

Из всех присутствующих в студии гостей только записной либерал Борис Надеждин сделал попытку проанализировать произошедшее.

"Такие мощные политические ходы, как смена правительства, кстати, в стабильной политической ситуации, нет же кризиса, ничего нет, это говорит о том, что просто запущен механизм передачи власти, все будет гораздо быстрее. Второе. Конечно, как это сказать, ну я не удержусь все-таки, при всем уважении к правящей партии, фамилия исполняющего обязанности премьер-министра России не была понятна и известна абсолютно никому еще несколько минут назад, что означает, что все решения в стране реально принимает один человек - Путин Владимир Владимирович. Кому-то это нравится. Мне это не очень", - сказал он.

Дифирамбы посланию

Материалы же о послании Федеральному Собранию занимали львиную долю выпусков новостей. Каналы отдельно выделяли предложенные Путиным поправки в Конституцию, в частности, увеличивающие роль парламента в формировании правительства, инициативы по увеличению рождаемости и улучшению системы здравоохранения, а также предложения обеспечить бесплатный доступ к "социально значимым" сайтам и бесплатное питание для младших школьников.

Каналы также показали российских парламентариев, поющих дифирамбы предложениям, и медицинских специалистов, жалующихся на проблемы в отрасли, чтобы подчеркнуть необходимость предложенных Путиным реформ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в частности, сказала, что "президент очень смелое принял решение передать часть своих полномочий, которые были исключительно прерогативой президента, парламенту. Это сигнал обществу, что у нас стабильная политическая система, и президент не боится этого. Наоборот, считает, что нужно поднимать авторитет и роль парламента в нашей стране. Это не ослабление президентской власти. Это усиление России как демократического государства через усиление парламента".

Ей вторил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, говоря, что тем самым "расширяется демократия".

Cтарший врач скорой медицинской помощи Ольга Мото обрисовала мрачную картину происходящего в регионах в репортаже Первого Канала: "Живем в XXI веке, а на самом деле у нас кроме градусника и фонендоскопа ничего нет на месте, в деревнях имею в виду. Это очень страшно. И даже сейчас в поликлиниках не могут больше 10 человек обследовать, понимаете, в городе".

Отрезвляющий комментарий про стоимость предложенных Путиным мер сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в "Вестях", говоря, что это "дорогое послание". "То есть, такого, наверное, дорогого послания мы еще не видели. Министерство финансов уже ищет эти резервы, они немаленькие, они могут коснуться полпроцента ВВП - почти пятьсот миллиардов рублей", - отметил он.

Мишустин и налоговая система

При этом каналы на все лады расхваливали Михаила Мишустина за созданную им налоговую систему.

Ведущий Эрнест Мацкявичюс на России 1 сказал, что Мишустин возглавляет ФНС почти десять лет и "известен как человек, который создал самую эффективную на сегодняшний день систему налогов и сборов."

Корреспондент Павел Зарубин в биографии Мишустина показал фрагмент с международной конференции, где Мишустин продемонстрировал видеоролик, в котором говорилось следующее:

"Несколько простых инструкций. Выбросите компьютер. Вернитесь к счетам и перу для письма. Боритесь с технологиями. Будьте ближе к природе. Выстругайте свой следующий айфон из дуба. И самое главное! Не доверяйте никому! Кроме ФНС России. Мы помогаем всем и все упрощаем!"

Один из возможных участников конференции сказал: "Могу заверить вас, что Служба налогов и таможни Ее Величества королевы Великобритании и Служба внутренних доходов США даже близко не настолько дружелюбна к пользователям".

"Только в прошлом году благодаря налоговой службе в бюджет России поступило почти двадцать триллионов рублей. На эти деньги страна развивалась. Теперь Михаилу Мишустину, решившему, казалось бы, нерешаемую задачу нормализации отношений общества и налоговиков, отвечать за развитие экономики всей страны", - отметил Зарубин.

Корреспондент Павел Пчелкин на Первом Канале рассказал, что российская налоговая система становится полностью автоматизированной - и "это, конечно, влияет на сборы налогов, которые растут на 7% каждый последний год". "Даже космонавт Павел Виноградов в 2015 году заплатил налоги из космоса", - отметил он.

НТВ и Россия 1 выпустили "специальные" эфиры в 11 вечера по Москве, в которых помимо краткого пересказа послания Путина были биографии Мишустина.

Несколько слов о Медведеве

Только НТВ нашло время, чтобы напомнить зрителям о карьере уходящего премьера Дмитрия Медведева.

Ведущая Елена Спиридонова отметила, что он стал "абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы главой правительства: этот пост он занимал больше семи лет".

Корреспондент Светлана Гордеева сказала: "Что касается личности Дмитрия Медведева, вспомним, что, как и Владимир Путин, он ленинградец, кандидат... доцент юридических наук и занимался очень долгое время преподавательской деятельностью. Ну а в Москве начал карьеру в 99-м году в должности заместителя руководителя правительства Российской Федерации, успел поработать и в администрации президента, в том числе возглавляя ее, и в 2008 году был избран президентом Российской Федерации, ну а в 2012-м стал премьер-министром".