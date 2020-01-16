Путин назначил Мишустина премьером

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Он сделал это сразу после того, как Госдума одобрила кандидатуру Мишустина. В ближайшее время Мишустин сформирует новый состав кабинета министров.

Госдума на заседании в четверг согласилась с назначением Мишустина главой правительства России. За такое решение проголосовали 383 депутата, еще 41 воздержался. Против утверждения Мишустина не проголосовал никто.

"Рекорд поддержки вы не побили", - сказал Мишустину после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин получил в свою поддержку 392 голоса, когда избирался на пост премьера в 2008 году.

После этого Мишустин вышел к прессе, поблагодарил президента за доверие и ушел, он фактически не отвечал на вопросы журналистов, передает корреспондент Би-би-си.

"Я думаю, что в ближайшее время", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос, когда он планирует представить президенту список министров.

Через час после голосования в Госдуме президент Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Текст указа опубликован на сайте Кремля, он вступает в силу со дня его подписания. Другими двумя указами Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее Дмитрия Медведева, который до сих пор занимал пост премьера.

Что говорил Мишустин в Госдуме

Выступая с трибуны Госдумы и отвечая на вопросы депутатов, кандидат в премьеры, в частности, говорил о причинах задержки реализации нацпроектов - эксперты накануне называли это возможной причиной ухода Медведева с поста премьера. По словам Мишустина, проблема заключается в излишней бюрократизации.

Мишустин назвал шесть приоритетных направлений работы будущего правительства - запуск нового инвестиционного цикла, использование возможностей, которые дают нацпроекты, развитие ОПК, стимулирование технологического развития экономики, рост аграрного сектора и развитие транспорта. Россия также должна продвигать свои цифровые платформы для развития экономики, сказал Мишустин.

Некоторые ответы кандидата были короче ответов. Когда его спросили, готово ли правительство выполнить "майские указы" Путин, Мишустин сказал: "В вашем вопросе содержится ответ: конечно. "Майские указы" безусловны к выполнению". А на вопрос, как он оценивает идею ЛДПР о списании долгов населения по кредитам, ответил. "Плохо оцениваю. Списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств, соответственно деньги потеряют те, кто совсем не виноват".

Также Мишустин заявил, что нужно "вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом".

Встречи с депутатами

Утром в четверг до одобрения Госдумой Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями, первой встречу провела "Единая Россия". Ее фракция решила единогласно проголосовать за его кандидатуру.

"Решение, которое было принято: единогласно поддержать кандидатуру Михаила Мишустина, внесенную президентом Владимиром Путиным", - сказал ТАСС глава фракции Сергей Неверов.

На этой встрече Мишустин заявил, что в составе кабинета министров будут изменения. Он добавил, что планирует обсуждать "в том числе с фракциями" кандидатов на должности министров.

Позже спикер Володин сказал, что депутаты "обозначили ряд претензий и замечаний на работу министерств" и прозвучали названия "порядка четырех министерств". Он не уточнил, каких именно.

Встречаясь с "Единой Россией", Мишустин в числе своих приоритетов назвал цифровую экономику и опору на нацпроекты.

"Конечно, что первое мы хотим делать - серьезно заниматься институциональными реформами. Реформами управления, привносить самые современные цифровые технологии... Без сомнения, в государстве должна появляться цифровая платформа, которая должна быть устроена для людей. И самое важное - это снять ограничения для бизнеса, сократить его издержки", - рассказал Мишустин на встрече с фракцией.

По итогам встречи кандидата с ЛДПР лидер партии Владимир Жириновский сначала заявил, что окончательного решения, поддержать ли Мишустина, еще не принято. Затем он сказал, что фракция поддержит кандидатуру Мишустина, за исключением нескольких депутатов.

В своем телеграм-канале помощница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что во время встречи Жириновский заявил, что необходимо сместить Юрия Трутнева с поста вице-премьера, так как тот "недостаточно работает в экологической сфере".

КПРФ заранее заявила, что воздержится от голосования. Во время встречи с фракцией, отвечая на вопрос о возможности отмены изменений в пенсионном законодательстве, Мишустин заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян. Он заявил, что планирует через два года ввести адресную помощь для малоимущих россиян, написал в своем телеграм-канале секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Депутат Алексей Корниенко по итогам встречи заявил, что Мишустин анонсировал кардинальные изменения в кабмине - и по персональному составу, и по структуре.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов еще до встречи с Мишустиным заявил, что его партия поддержит предложенную Путиным кандидатуру.

Назначить новым премьер-министром главу ФНС Михаила Мишустина президент России Владимир Путин предложил 15 января сразу после отставки правительства. Тот предложение Путина принял.

Путин также подписал указ об отставке правительства, при этом назначив временно исполняющим обязанности премьер-министра Медведева. Правительство будет исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.