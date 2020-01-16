Самолет "Суперджет" сел на строящуюся полосу в Домодедово

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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта - Москва, приземлился на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово. Экипаж произвел посадку на строящуюся полосу, уточнили в прокуратуре и МЧС.

О том, что самолет произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу (ВПП) вблизи аэродрома Домодедово, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе Домодедово подтвердили информацию об этом, подчеркнув, что посадка прошла в штатном режиме и пострадавших в результате инцидента нет.

Аналогичное заявление сделала и авиакомпания. Как сообщили в пресс-службе "ИрАэро", инцидент произошел в 14:17 по московскому времени.

"Само воздушное судно исправно, нужно только выяснить сейчас обстоятельства произошедшего", - сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании. Там уточнили, что посадка была произведена на строящуюся полосу.

Экипаж самолета произвел посадку на строящуюся ВПП-32, подтвердила Интерфаксу представитель транспортной прокуратуры Екатерина Короткова. По предварительным данным, "Суперджет" повреждений не имеет, пострадавших нет, сказала она.

Самолет совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово, сказали Интерфаксу в подмосковном управлении МЧС.

В Домодедово действуют две ВПП, а с 2014 года строится третья полоса, которая должна заменить одну из двух старых.

Сабетта - вахтовый поселок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа

"Это вахтовые, скорее всего, пассажиры. К сожалению, нам не ясны все обстоятельства произошедшего, но точно можем казать, что никто из людей и техника не пострадали", - сказал собеседник ТАСС.

В парке "ИрАэро" есть девять самолетов SSJ-100. На прошлой неделе СМИ сообщали, что "ИрАэро" (базируется в Иркутске) направила в адрес АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Финансовые требования авиакомпании были связаны с неудовлетворительным состоянием самолетов, из-за чего перевозчик несет большие убытки, уточняли источники РБК и Интерфакса. По их словам, из девяти самолетов SSJ100, имеющихся у авиакомпании, в рабочем состоянии находятся только пять.