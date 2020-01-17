Гонконг: принцип "одна страна, две системы" может сохраниться после 2047 года

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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм допустила, что политическая концепция "одна страна, две системы" останется в силе в этом административном регионе и после 2047 года, когда истечет 50-летний переходный период, в течение которого Гонконгу была гарантирована автономия от Китая.

Это будет возможно, добавила она, если городская молодежь не повредит этому в ходе нынешнего "временного недопонимания".

"Только лишь если мы будем настаивать на реализации принципа "одна страна, две системы" и будем применять его постоянно и в полном объеме…, то тогда, я думаю, будет достаточно оснований, чтобы этот принцип продолжал действовать безотказно и ничего не изменилось и после 2047 года", - заявила Лам, выступая перед законодательным собранием Гонконга.

Слова Лэм об "одной стране, двух системах" передает позицию лидеров Компартии Китая, которые заявляли, что уникальная система Гонконга основана на уважении суверенитета Китая над территорией. Пекин периодически обвиняет оппозиционные силы Гонконга в желании отделить регион от Китая при поддержке других государств.

Ее заявление, по-видимому, обращено к тем жителям Гонконга, которые считают, что Пекин усиливает контроль над экономической и политической жизнью территории. С июня 2019 года там проходят антиправительственные протесты, которые нередко заканчивались столкновениями демонстрантов с полицией.

Изначально люди выходили на улицы с требованием не принимать закон о выдаче подследственных на материковый Китай, и в итоге законопроект был отозван.

Это не остановило протестующих, которые начали выдвигать новые требования, среди которых - расследование жестоких действий полиции и всеобщее избирательное право в Гонконге.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты в Гонконге начались в июне 2019 года

На волне протестов в выборах районных советов депутатов кандидаты от оппозиционных движений и партий одержали сокрушительную победу.

Лэм обратилась к молодым жителям Гонконга, которые стали основной движущей силой волны протестов, с призывом не повредить принципу "одна страна, две системы" по причине "временного недопонимания".

"Тот сценарий, которого они так боятся сегодня, может быть запущен ими собственноручно", - предостерегла она.

Согласно опросу, проведенному по заказу агентства Рейтер в декабре, 59% опрошенных жителей города сказали, что поддерживают акции протеста. Среди 18-20 летних протесты поддерживают девять из каждых десяти опрошенных.

При этом в пользу полной назависимости от Китая выступают лишь 17% респондентов.

Говоря о действиях полиции, глава администрации Гонконга сказала, что не считает их жестокими: "Я не согласна с утверждениями о полицейском насилии за те семь месяцев, что продолжаются общественные волнения".

Она сказала, что полиция лишь исполняла свои обязанности, связанные с обеспечением общественного порядка, и использование силы было минимальным.