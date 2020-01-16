Пять стран требуют от Ирана наказать виновных за сбитый "Боинг" и выплатить компенсации

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Министры иностранных дел Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании провели переговоры в Лондоне

Пять стран, граждане которых погибли в сбитом Ираном самолете, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших, отметив, что мир следит за тем, как поведут себя иранские власти.

Министры иностранных дел Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании провели встречу в Лондоне, составив совместное заявление, в котором призвали Иран провести тщательное, независимое и прозрачное расследование, сделав его открытым для стран, потерявших в катастрофе своих граждан.

Страны попросили Иран провести процесс опознания жертв с достоинством и прозрачностью, уважая при этом пожелания родственников о вывозе тел погибших из страны.

Министры иностранных дел заявили, что приветствуют проявленную до нынешнего момента Ираном готовность к взаимодействию. Они представили план из пяти пунктов о сотрудничестве с Ираном по вопросу сбитого лайнера.

Тегеран призывают предоставить иностранным представителям полный беспрепятственный доступ в Иране. Отмечается, что Иран должен взять на себя всю полноту ответственности за сбитый рейс PS752 и признать обязательства перед семьями погибших, включая выплату компенсаций, а также обеспечить ответственность виновных в сбитии украинского "Боинга".

Также министры призвали провести независимое международное расследование и привлечь к ответственности виновных.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью Русской службе Би-би-си, что намерен позвонить министру иностранных дел Ирана, чтобы обсудить возможности выполнения обещаний, данных Тегераном в вопросе расследования катастрофы лайнера.

"Пока это все сказано на словах. Мы хотим, чтобы Иран не отказался от этого, ведь такие случаи уже были в истории. Именно поэтому первое, что собирается сделать эта группа [состоящая из глав МИДов пяти стран] - добиться того, чтобы это все зафиксировали", - сказал он.

Он отметил, что в расследовании принимают участие украинские эксперты, которые участвовали в расследовании крушения малайзийского "Боинга", сбитого на востоке Украины. По его словам, в случае, если Иран не пойдет навстречу, будут рассмотрены возможные способы исполнения обязательств [перед семьями погибших], хотя о санкциях речь не идет.

Как затем стало известно из официального Telegram-канала иранского МИДа, Пристайко поговорил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, который заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших и принять помощь украинских специалистов в расшифровке "черного ящика".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Боинг-737" компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января

"Семьям нужны ответы"

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань пообещал давить на Иран, пока тот не даст исчерпывающие ответы о том, почему был сбит пассажирский самолет.

"Семьям нужны ответы, международному сообществу нужны ответы, миру нужны ответы, и мы не остановимся, пока их не получим", - сказал он.

"Боинг-737" компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек - 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Незадолго до этого Иран обстрелял ракетами американские военные базы в Ираке в отместку за убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого.

Поначалу Иран категорически отрицал какую-либо причастность к катастрофе, но затем заявил, что лайнер был непреднамеренно сбит ПВО страны. Причиной трагедии, как было сказано, стала ошибка оператора системы ПВО.