Банкир пытался вывезти картину Пикассо из Испании. Суд приговорил его к штрафу и 1,5 годам тюрьмы
Суд в Мадриде приговорил 83-летнего миллиардера и экс-банкира Хайме Ботина к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 52,4 млн евро за попытку вывезти картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины" за пределы Испании для продажи на аукционе в Лондоне.
Картина была обнаружена на яхте Хайме Ботина в порту французской Корсики в 2015 году.
- Украденный портрет работы Пикассо найден спустя 20 лет
- Под шедевром Пикассо удалось обнаружить еще одну картину
- Нападение в Тейт Модерн: вандал повредил картину Пикассо стоимостью 20 млн фунтов
Принадлежащая Ботину картина ранее была признана национальным достоянием Испании, поэтому не может вывозиться за пределы королевства.
Суд также постановил, что картина должна быть конфискована и передана государству. Миллиардер имеет право на апелляцию.
Ботин вряд ли отправится за решетку, так как в Испании обвиняемые, получившие сроки менее двух лет, чаще всего отбывают их условно. Кроме того, суд принимает во внимание возраст обвиняемого.
Обвинения Ботину ему были предъявлены в 2017 году. Прокуратура требовала приговорить его к четырем годам тюрьмы и штрафу в 100 млн евро.
Согласно испанскому законодательству, любое произведение искусства возрастом более 100 лет, которое считается важным с точки зрения истории и культуры страны, объявляется национальным достоянием, даже если находится в частной собственности.
Если хозяева произведения хотят вывезти его за границу, они должны получить специальное разрешение от министерства культуры Испании. Ботину, который купил картину в Лондоне в 1977 году, уже отказывали в вывозе ее за рубеж.
В суде он утверждал, что в 2015 пытался перевезти полотно в Женеву на хранение. Суд в Мадриде подчеркнул, что еще в 2012 году лондонский аукционный дом Christie's предупредил его о необходимости получить разрешение от испанских властей на продажу полотна в Лондоне.
Несмотря на это, как было сказано в суде, Ботин взял картину в порт Валенсии и приказал капитану своей яхты спрятать ее, чтобы ее не нашли власти.
В 2015 году яхта остановилась на Корсике, где французские таможенники обнаружили полотно в каюте капитана.
Пикассо написал "Голову молодой женщины" в 1906 году во время своего госольского периода, когда он находился под сильным влиянием каталонской живописи и художников Пиренейского полуострова.
В настоящее время картина, которая оценивается в 26 млн евро, находится на хранении в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.
Хайме Ботин - внук основателя банка Santander и сам был заместителем главы банка до 2004 года.
Он проходит в качестве обвиняемого по другому делу об уклонении от уплаты налогов в размере миллиона евро.
По этому делу миллиардеру грозит два года заключения.