Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Картина "Голова молодой женщины" оценивается в 26 млн евро

Суд в Мадриде приговорил 83-летнего миллиардера и экс-банкира Хайме Ботина к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 52,4 млн евро за попытку вывезти картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины" за пределы Испании для продажи на аукционе в Лондоне.

Картина была обнаружена на яхте Хайме Ботина в порту французской Корсики в 2015 году.

Принадлежащая Ботину картина ранее была признана национальным достоянием Испании, поэтому не может вывозиться за пределы королевства.

Суд также постановил, что картина должна быть конфискована и передана государству. Миллиардер имеет право на апелляцию.

Ботин вряд ли отправится за решетку, так как в Испании обвиняемые, получившие сроки менее двух лет, чаще всего отбывают их условно. Кроме того, суд принимает во внимание возраст обвиняемого.

Обвинения Ботину ему были предъявлены в 2017 году. Прокуратура требовала приговорить его к четырем годам тюрьмы и штрафу в 100 млн евро.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Картину прятали на принадлежащей миллиардеру яхте

Согласно испанскому законодательству, любое произведение искусства возрастом более 100 лет, которое считается важным с точки зрения истории и культуры страны, объявляется национальным достоянием, даже если находится в частной собственности.

Если хозяева произведения хотят вывезти его за границу, они должны получить специальное разрешение от министерства культуры Испании. Ботину, который купил картину в Лондоне в 1977 году, уже отказывали в вывозе ее за рубеж.

В суде он утверждал, что в 2015 пытался перевезти полотно в Женеву на хранение. Суд в Мадриде подчеркнул, что еще в 2012 году лондонский аукционный дом Christie's предупредил его о необходимости получить разрешение от испанских властей на продажу полотна в Лондоне.

Несмотря на это, как было сказано в суде, Ботин взял картину в порт Валенсии и приказал капитану своей яхты спрятать ее, чтобы ее не нашли власти.

В 2015 году яхта остановилась на Корсике, где французские таможенники обнаружили полотно в каюте капитана.

Пикассо написал "Голову молодой женщины" в 1906 году во время своего госольского периода, когда он находился под сильным влиянием каталонской живописи и художников Пиренейского полуострова.

В настоящее время картина, которая оценивается в 26 млн евро, находится на хранении в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В музей картина была доставлена в сопровождении вооруженных сотрудников Гражданской гвардии Испании

Хайме Ботин - внук основателя банка Santander и сам был заместителем главы банка до 2004 года.

Он проходит в качестве обвиняемого по другому делу об уклонении от уплаты налогов в размере миллиона евро.

По этому делу миллиардеру грозит два года заключения.