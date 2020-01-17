Apple под давлением ЕС может отказаться от разъема Lightning

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Компания Apple может быть вынуждена отказаться от зарядного кабеля Lightning, если за это проголосуют европейские законодатели.

В ближайшее время в Европе должна решиться судьба шнура, который используется для зарядки и синхронизации с компьютером устройств Apple, например, iPhone или наушников AirPods.

В понедельник 13 января члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию принудить технологических гигантов разработать единый для всех устройств способ зарядки.

Компания Apple уже перестала использовать разъем Lightning на планшетах iPad 2019 года выпуска. Устройства на Android заряжаются с помощью кабелей USB-C и микро-USB.

Дата голосования европейских регуляторов еще не определена. Apple заявляет, что предлагаемые изменения будут сдерживать инновации и мешать пользователям.

Это правда случится?

Если регулирующий орган введет в действие свое предложение, продаваемые в Европе устройства Apple должны будут поменять разъем для зарядки или вовсе отказаться от проводов.

В случае проводного метода, более вероятно, что Apple адаптирует для своих моделей разъем USB-C. Новый кабель станет третьим за 13-летнюю историю продажи устройств марки.

Большинство новых моделей на системе Android уже используют разъем USB-C.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядит разъем USB-C, который, возможно, начнет использовать Apple

Зачем Евросоюзу такая унификация?

В течение последних 10 лет Европейская комиссия проводит кампанию за единый метод зарядки телефонов, планшетов и прочих электронных гаджетов.

В 2009 году на рынке было более 30 типов зарядных устройств. С тех пор их количество сократилось до трех.

Регулятор намерен сократить отходы, создаваемые устаревшими и вышедшими из строя кабелями, на которые, по его оценкам, приходится более 51 тыс. тонн отходов в год.

"Это крайне вредно для окружающей среды", - заявил член Европарламента Алекс Аджиус Салиба.

Общее зарядное устройство должно подходить для всех мобильных телефонов, планшетов, электронных книг и других портативных устройств, считают в Европарламенте.

Такое уже случалось?

В 2009 году Apple наряду с 10 другими ведущими технологическими гигантами, такими как Nokia и Samsung, подписали меморандум о взаимопонимании.

Компания пообещала предоставить потребителям совместимые с micro-USB зарядные устройства.

Однако позже Apple воспользовалась лазейкой, которая позволила производителям и дальше использовать собственные зарядные устройства, если они предлагают адаптер.

В 2014 году ЕС принял Директиву по радиооборудованию, которая призвала добиться разработки единого, универсального зарядного устройства.

Apple в ответ настаивала, что более тонкие устройства марки не смогут соответствовать новой на тот момент технологии USB-C, и утверждала, что для подгонки устройств к требуемому стандарту нужно будет потратить 2 млрд долларов.

А как же беспроводная зарядка?

Apple и многие ее конкуренты, такие как Huawei и Samsung, уже давно выпускают устройства для беспроводной зарядки.

Хотя технология эта относительно нова, она уже может конкурировать с традиционными методами зарядки.

Некоторые эксперты даже предсказывают, что Apple может полностью отказаться от портов для зарядки, выпустив в будущем беспроводные модели iPhone и iPad.