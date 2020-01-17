Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук в "Фейсбуке".

В пресс-службе президента Зеленского подтвердили получение заявления премьера об отставке. "Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Скандал с аудиозаписями на YouTube

Накануне на Украине обнародовали аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра, замглавы Национального банка и министра финансов, обсуждают экономическую политику страны и нелестно отзываются о компетенции президента Владимира Зеленского. Например, говорят, что у него "примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов".

На этих записях человек, голос которого напоминает голос премьер-министра Алексея Гончарука, признает, что является "полным профаном в экономике".

Записи были опубликованы в среду вечером на созданном в этот же день YouTube-канале "Как обмануть президента".

Предположительно эти записи были сделаны в ходе неформального совещания премьер-министра, руководителей Национального банка и экономических министерств, состоявшегося 16 декабря прошлого года. В четверг 16 января Гончарук опубликовал трехминутное видеообращение, в котором не подтвердил, но и не отрицал подлинность записей, но заявил на участившихся в последнее время медиаатак на него лично и на его правительство со стороны коррупционеров и просто недоброжелателей.

В своем заявлении об отставке Гончарук упомянул эти записи. Он сказал, что в них "искусственно создается" представление, "будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером".

"Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда", - написал Гончарук.

Он объяснил свое заявление об отставке тем, что хочет "устранить любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту".

"Он - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну", - заявил премьер Украины.