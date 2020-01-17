"Эти американские клоуны". Хаменеи сам провел пятничную молитву. Впервые за 8 лет

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Аятолла Хаменеи - Верховный лидер Ирана. За ним последнее слово в любых политических ситуациях

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые за восемь лет лично провел пятничную молитву в столичной мечети Мосалла в Тегеране.

Столь необычное решение было принято после экстраординарных событий в стране - масштабных антиправительственных протестов, начавшихся после того, как власти признали, что "Боинг" украинских авиалиний был сбит иранской ракетой.

Крушение пассажирского лайнера произошло 8 января, а 11 января власти страны признали ошибку оператора системы ПВО.

Выступая после молитвы, Хаменеи заявил, что враги Ирана (Вашингтон и его союзники) пытаются использовать трагедию с погибшим лайнером, чтобы отвлечь внимание общественности от убийства Сулеймани, которого, как сказал аятолла, оплакивают миллионы иранцев и тысячи иракцев.

"Сопротивление должно продолжаться, пока регион не будет полностью очищен от вражеской тирании", - заявил Хаменеи тысячам иранцев, собравшимся на его выступление и скандировавшим "Смерть Америке!"

Гневную реакцию Хаменеи вызвали твиты президента США Трампа в поддержку демонстрантов в Иране.

"Эти американские клоуны, которые лгут и говорят, что они с иранским народом, должны увидеть, что такое иранский народ", - заявил Хаменеи.

В своей речи аятолла Хаменеи также:

раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа, назвав ее злом

сказал, что ракетный обстрел Ираном позиций США в Ираке - это пощечина американцам

назвал Корпус стражей исламской революции гуманитарной организацией с высокими ценностями. (Вашингтон считает это военное формирование террористической организацией)

призвал считать убийство Сулеймани и ответ на это Ирана поворотным моментом в истории страны

Антиправительственные настроения в стране вызваны также резким экономическим спадом, связанным с ухудшением отношений с США и наложенными на Иран санкциями.

В минувшую среду иранский президент Хасан Роухани призвал народ к единству в это непростое для страны время, а военных обязал предоставить полный отчет о событиях, приведших к гибели украинского рейса.

Эксперты называют большой редкостью такую публичную жесткость властей в отношении военных.

Хаменеи очень хочет защитить стражей революции

Касра Наджи, Персидская служба Би-би-си

В последний раз верховный лидер Ирана возглавил пятничную молитву в разгар "арабской весны".

Он провел тогда службу по-арабски, чтобы весь арабский мир его услышал. Хаменеи пытался представить события того времени как пробуждение ислама. Он ошибся.

Сейчас аятолла Али Хаменеи пытается защитить стражей исламской революции, которые попали под шквал критики за сбитый украинский самолет.

Есть опасения, что он может призвать к жестким действиям в отношении студентов и протестующих, чтобы сохранить свою власть.

Власти призвали народ выйти в пятницу на санкционированные марши в поддержку Стражей исламской революции. В Тегеране предпринимается все возможное, чтобы вывести на улицы как можно больше людей.

Однако многие рядовые иранцы хотят, чтобы аятолла признал: его правление не принесло стране ничего, кроме страданий.

Media playback is unsupported on your device В Тегеране разбился самолет украинских авиалиний

"Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, в том числе 167 пассажиров (в основном иранцев и канадцев) и девять членов экипажа.

Незадолго до этого Иран выпустил ракеты по военным базам в Ираке, на которых находились американские военные. Обострение между Тегераном и Вашингтоном началось после того, как в Багдаде американцами был убит один из самых влиятельных людей в стране - генерал Касем Сулеймани.

Что происходит в Иране?

Иранское государственное агентство новостей Мехр не связывает решение аятоллы Хаменеи лично участвовать в молитве с обстановкой в стране. Оно цитирует официальных лиц, которые утверждают, что иранский народ просто еще раз хочет продемонстрировать свое единство и величие.

Однако эксперты напоминают, что в последний раз аятолла возглавил пятничную молитву в 2012 году, в 33 годовщину Исламской революции.

Публичное появление духовного лидера в столичных мечетях - символичный и очень значимый шаг, на который власти идут, когда хотят донести до масс очень важное послание, говорит специалист Вашингтонского института ближневосточной политики Мехди Халаджи.

Гибель украинского рейса повлекла серьезные для властей последствия внутри страны. Протесты проходят во многих городах Ирана, их участники - преимущественно студенты университетов.

Антиправительственные лозунги также звучали на похоронах жертв авиакатастрофы, которые прошли по всей стране.

По делу о сбитом "боинге" арестовано несколько человек. Президент Роухани обещает, что расследование обстоятельств трагедии будет всесторонним и открытым.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф признал, что иранцам лгали, но утверждает, что от правительства также пытались скрыть информацию об истинной причине катастрофы.