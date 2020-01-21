Объявлен новый состав правительства России. В нем нет Мутко и Мединского
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил состав своего кабинета.
Правительство покинут, в частности, вице-премьер Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр спорта Павел Колобков, министр просвещения Ольга Васильева и министр экономического развития Максим Орешкин.
Пост министра культуры займет Ольга Любимова, министра здравоохранения - Михаил Мурашко, министра спорта - Олег Матыцин, министра просвещения - Сергей Кравцов, а министра экономического развития - Максим Решетников.
Министерство юстиции вместо Александра Коновалова возглавит Константин Чуйченко. Министром науки и высшего образования вместо Михаила Котюкова станет Валерий Фальков, а министром труда вместо Максима Топилина станет Антон Котяков. Минкомсвязи возглавит Максуд Шадаев - он сменит Константина Носкова.
Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили свои посты. Министром финансов остался Антон Силуанов, министром внутренних дел - Владимир Колокольцев, министром сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев, министром промышленности и торговли - Денис Мантуров.
Кроме того, главой МЧС останется Евгений Зиничев, министром строительства - Владимир Якушев, министром транспорта - Евгений Дитрих, а министром энергетики - Александр Новак.
Отставка Медведева и назначение Мишустина
Мишустин вступил в должность главы правительства России 16 января - президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового премьера через час после того, как его кандидатуру согласовали в Госдуме.
Другими двумя указами Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.
Медведев объявил об отставке правительства за день до этого, 15 января, после выступления Путина с посланием Федеральному собранию.
Такое решение Медведев объяснил тем, что президенту надо "предоставить возможность принимать все необходимые решения" для проведения анонсированной им конституционной реформы. Хотя формально для внесения изменений в конституцию роспуск кабинета министров не требуется.
В тот же день Путин выдвинул на должность премьер-министра Мишустина, который с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой (ФНС). При этом среди возможных преемников Медведева его имя ранее не фигурировало.
Вступив в должность, Мишустин пообещал в ближайшее время представить президенту членов своего кабинета, а к апрелю ознакомить депутатов Госдумы с курсом, который возьмет его правительство.
В четверг, выступая перед депутатами, Мишустин перечислил экономические приоритеты нового правительства, в том числе усиление работы по нацпроектам, борьбу с излишней бюрократизацией, улучшение инвестклимата и "прорыв в цифровизации реального сектора".
Первым распоряженем нового премьера стало назначение руководителя Федеральной налоговой службы - в пятницу, 17 января, Мишустин поручил эту должность Даниилу Егорову, который с 2011 года работал его заместителем.