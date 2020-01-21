Министр просвещения Васильева не вошла в новое правительство. Чем она запомнилась

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Министр просвещения Ольга Васильева не вошла в новое правительство Михаила Мишустина.

Ранее глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сказал, что у депутатов от партии власти есть претензии к работе минпросвещения. Эти претензии депутаты высказали новому премьеру Михаилу Мишустину во время его встречи с фракцией.

Васильева вошла в кабинет министров в 2016 году. Сначала она занимала пост министра образования и науки, который покинул Дмитрий Ливанов. В 2018 году минобразования расформировали на два отдельных министерства. Васильеву назначили министром просвещения, на этом посту она курировала школы. Высшее образование и науку отдали новому министерству.

Назначение Васильевой, которая до этого была практически неизвестна широкой публике, получило во многом скандальный характер. Среди прочего ее критиковали за близкие связи с Русской православной церковью.

Доктора исторических наук со специализацией в религиоведении и истории РПЦ, подозревали в крайнем консерватизме, ревизионизме и даже ретроградстве. Некоторые ее высказывания были истолкованы в прессе как оправдание сталинизма.

По поводу последнего ей пришлось давать объяснения в первом же большом интервью в качестве министра.

"Как я могу относиться к Сталину, человеку, тирания которого очевидна? Человеку, на совести которого (и не только на его совести) жертвы политических репрессий. Но при этом мы должны согласиться, что этот человек - государственник. Я его обычно называю большим политиком с большим-большим знаком "минус". Это мое отношение, поэтому вряд ли тут можно меня считать сталинисткой", - так ответила она тогда на вопрос журналистов агентства Интерфакс.

Продвижение Ольги Васильевой по карьерной лестнице связывают с именем Георгия Шевкунова - митрополита Тихона, которого в российской прессе называют духовником президента России Владимира Путина (тот, впрочем, опровергает это). По приглашению Шевкунова Васильева преподавала в Сретенской духовной семинарии, постоянно публиковалась на сайте "Православие.ру", главредом которого является Шевкунов.

Решения Васильевой неоднократно критиковали различные сообщества педагогов за разработанные ею новые стандарты образования. Также Васильеву критиковали за введение обязательных уроков астрономии в школах (с начала учебного года 2017-2018 астрономия стала обязательным предметом в старших классах, но в рамках курса физики). Кроме того, министр пыталась сделать обязательным для всех школьников ЕГЭ по истории.

"В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше", - обещала Васильева.

По данным "Медузы", Васильева может лоббировать интересы издательства "Просвещение", которое поставляет до 95% всех школьных учебников страны. В издательстве на руководящей должности работает полная тезка сестры министра. Само издательство связано с бизнесменом Аркадием Ротенбергом.