Ольга Голодец лишилась поста вице-премьера

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Работавшая вице-премьером по культуре и спорту Ольга Голодец не вошла в состав нового правительства Михаила Мишустина.

Ранее издание The Bell писало, что Голодец не войдет в новое правительство и что количество вице-премьеров уменьшится.

На госслужбу Голодец пришла из бизнеса: с 2002 по 2008 год возглавляла управление социальной политики и персонала компании "Норникель" Владимира Потанина, а затем еще два года была главой совета директоров страховой компании "Согласие". В правительство Голодец пришла в 2012 году из мэрии Москвы, где работала вице-мэром.

В 2012 году Голодец раскритиковала принятый Думой "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами.

В первом правительстве Медведева Голодец была одним из самых влиятельных вице-премьеров, отвечала за весь социальный блок, включая образование и здравоохранение.

На этом посту Голодец постоянно спорила с финансово-экономическим блоком: например, Голодец выступала за заморозку пенсионных накоплений, а минфин и минэк - против. Пенсионные накопления в результате были заморожены. Это решение потом критиковали экономисты, так как оно, по их мнению, подорвало доверие к пенсионной системе России.

Еще в 2016 году она заявила, что две трети россиян не нуждаются в высшем образовании. В качестве примера Голодец привела системных администраторов. По ее мнению, для этой профессии уже не требуется диплом вуза.

"У нас есть просчитанный баланс, он составляет примерно 65% на 35%. При этом 65% - это люди, которым не требуется высшего образования. Поэтому в ближайшем будущем пропорция в экономике будет меняться в сторону увеличения доли людей без высшего образования", - цитировал вице-премьера Интерфакс.

В 2018 году Голодец сохранила пост вице-премьера, но с понижением по полномочиям. В круге ее обязанностей остались только культура, спорт и туризм. Один из проектов, которым она занималась в последнее время, - масштабный проект по созданию культурно-образовательных комплексов в четырех городах - Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерово.

Идея масштабного проекта по созданию культурных кластеров принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Осенью прошлого года Би-би-си выяснила, что создание культурных комплексов обойдется российскому бюджету в 4,8 млрд рублей в ближайшие три года. До этого чиновники говорили, что непосредственно на строительство новых центров бюджетные деньги тратиться не будут