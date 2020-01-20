Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Владимир Машков - один из деятелей культуры, которых позвали переписывать Конституцию

Объявив о реформе Конституции, президент Владимир Путин сразу создал рабочую группу для подготовки поправок в основной закон. Помимо юристов и членов парламента, в новый орган неожиданно вошли актеры, спортсмены и деятели культуры.

Группа собралась лишь дважды, ее участники только распланировали свою работу, но уже в понедельник Путин внес в Госдуму полный текст президентских поправок в Конституцию. Би-би-си разбиралась, зачем тогда в Кремле собирали эту группу и в чем ее реальное назначение.

Президентские поправки в Конституцию - самые масштабные за все время ее существования - внесли в Госдуму в кратчайшие сроки. О планах провести масштабную реформу глава государства объявил меньше недели назад во время послания Федеральному Собранию. Указ президента о создании рабочей группы, которая займется проработкой поправок в Конституцию, появился в тот же день - 15 января.

Править Конституцию "не бегом"

Когда указ о создании группы опубликовали на сайте Кремля, члены группы уже завершали ее первое непубличное заседание, на котором присутствовали Путин, глава президентской администрации Антон Вайно, первый замглавы администрации Сергей Кириенко и другие, рассказал Би-би-си на условиях анонимности близкий к Кремлю собеседник.

Тем не менее готовить поправки группа не начала ни тогда, ни на следующей встрече 17 января, рассказали Би-би-си участники заседаний.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился в ответ на вопрос журналистов о том, как законопроект мог попасть в Госдуму после всего двух собраний рабочей группы. "Когда мы работаем ни шатко ни валко, вы нас критикуете. Но если мы сегодня мы получили законодательные инициативы, мы что, в архив их должны откладывать? Вы теперь говорите: а зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?".

Уже во вторник законопроект президента изучит думский комитет по законодательству и госстроительству, а в четверг Госдума рассмотрит его в первом чтении. Володин заверил, что законопроект о поправках в Конституцию, будут рассматривать "вдумчиво, ответственно, с участием экспертов, рабочей группы", а не "бегом".

Члены рабочей группы по подготовке поправок уверяют, что так все и планировалось. По словам главы комитета Думы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, предложения рабочей группы будут учитывать во втором и третьем чтении - а до этого "его рассмотрят в регионах и обсудят с гражданским обществом".

Сенатор Андрей Клишас, сопредседатель группы, уточнил, что группа займется "определением порядка принятия поправок через процедуру голосования". Впрочем, и это уже определено в законопроекте президента - поправки должны одобрить россияне на "общероссийском голосовании", говорится в документе.

Готовили "в режиме спецоперации"

Участники рабочей группы узнали о том, что им предстоит переписывать Конституцию, всего за несколько часов до встречи в Ново-Огарево.

"Мне позвонил кто-то из официальных лиц, я вообще в командировке был, - рассказал Би-би-си режиссер Карен Шахназаров. - Это уже было после того, как президент озвучил послание".

"Заранее к этому не готовили, никто не оповещал", - рассказал глава организации "Украинцы России" Богдан Безпалько.

По словам главы Союза женщин России Екатериной Лаховой, "все было по согласию: мне позвонили, я согласилась". На вопрос о том, откуда поступило приглашение, Лахова ответила: "Не с улицы люди приглашали, конечно".

По словам двух собеседников Би-би-си, близких к Кремлю, участников рабочей группы, состоящей из 75 человек, специально не информировали заранее о том, зачем их собирают, чтобы не допустить утечек.

"Нужно было, чтобы россияне узнали обо всем вовремя - то есть, тогда, когда это запланировали в Кремле, - говорит близкий к администрации президента собеседник Би-би-си. - Если бы их предупредили заранее, то они бы сообщили родным, близким. И в итоге все это попало бы к журналистам, и они бы это напечатали".

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru Image caption По словам собеседников Би-би-си, близких к Кремлю, реального влияния на поправки у общественников не будет

Планирование и разработка озвученных Путиным предложений происходили в ближайшем окружении президента, рассказал Би-би-си человек, знающий об этом в связи со спецификой своей профессиональной деятельности. То же самое сказал Би-би-си близкий к Кремлю собеседник. Они согласились говорить на эту тему лишь на условиях анонимности, поскольку не уполномочены выступать с комментариями в СМИ.

Собеседник Би-би-си, близкий к администрации президента, отмечает, что подготовка к реформе Конституции, как и к отставке правительства, делалась "в режиме спецоперации". "Такая традиция [у Путина]", - говорит он.

Над проработкой поправок работал большой коллектив, причем работа шла параллельно в нескольких центрах, рассказал один из источников Би-би-си. "Работала руководитель государственно-правового управления Лариса Брычева и ее коллектив. Кроме того, поработать предложили первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко, который курирует внутреннюю политику, и его ближайшему кругу. Также этот вопрос прорабатывался Совбезом и его ближайшим кругом", - говорит он.

Отобрали "максимально близких к отечеству"

В предварительном черновом списке, по словам собеседника Би-би-си, близкого к Кремлю, были фамилии примерно 300 человек. Позднее из них отобрали те, кто "максимально близок отечеству", иронизирует источник. Многие из вошедших в рабочую группу - режиссер Карен Шахназаров, прыгунья Елена Исинбаева, актер Владимир Машков, кардиохирург Лео Бокерия, артист Александр Калягин - на выборах 2018 были доверенными лицами Владимира Путина.

Самих общественников не удивило, что их позвали переписывать конституцию вместе с юристами, депутатами и сенаторами. "Почему должны быть только юристы? Понятно, что юристы должны облечь все в необходимую форму. Но в стране живут не одни юристы, Конституция не только для них. Логично, что должны быть какие-то люди, которые будут представлять другие слои населения", - считает глава "Мосфильма" Карен Шахназаров.

"Это голос народа со всех сторон", - так объяснил состав рабочей группы глава Союза журналистов Владимир Соловьев. По его мнению, деятели культуры будут отвечать за то, как документ будут воспринимать другие слои население.

Глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова тоже не увидела проблемы в том, что Конституцию предложили переписать людям, далеким от юриспруденции: "Это разумно, что в группе есть актеры и общественники с хорошим жизненным опытом".

Участники при этом рассчитывают, что смогут донести свои предложения до руководителей группы. "У меня есть свои личные предложения и идеи, но я пока их не буду озвучивать - рано. Не знаю, конечно, насколько их примут", - признался Карен Шахназаров.

Владимир Соловьев рассказал, что для подготовки своих предложений планирует провести опрос журналистов. "Надеюсь, их учтут", - добавил он.

"Мое дело - поставить какие-то проблемы, задавать вопросы. А формулировать правки уже будут юристы", - рассказал Богдан Безпалько.

Надежды членов рабочей группы, правда, расходятся со словами ее сопредседателя, депутата Павла Крашенинникова, который уже заявил, что участники не планируют выходить за рамки предложений Владимира Путина.