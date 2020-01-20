Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Брайан Мэй держит памятную монету достоинством в 5 фунтов стрелингов

В Британии выпустили памятную монету в честь рок-группы Queen. Эта первая монета в серии, посвященной легендарным музыкантам и музыкальным коллективам, которую планирует выпустить Королевский монетный двор Британии.

На монете изображен логотип рок-группы и музыкальные инструменты четырех членов группы: электрогитара Red Special Брайана Мэя, барабан Роджера Тейлора, бас-гитара Джона Дикона и микрофон Фредди Меркьюри. Также на монете изображена клавиатура рояля - на ней нажаты три клавиши, соответствующие первому аккорду одной из самых знаменитых композиций группы - Bohemian Rhapsody.

Как отметили представители Королевского монетного двора, это первая памятная монета в Британии, выпущенная в честь музыкальной группы.

"Теперь у нас есть первая в истории монета Queen и Queen", - говорит Брайан Мэй.

"Кто мог вообще представить такое?" Когда мы только создавали группу Queen, даже первое место в хит-парадах казалось очень далеким и недостижимым", - говорит Брайан Мэй.

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"Выражение признания в такой форме - это очень трогательно, настоящая честь длля нас", - говорит музыкант.

"Вся эта суета из-за нашей группы - это чудесно", - соглашается Роджер Тейлор.

Дизайнер Королевского монетного двора Крис Фейси говорит, что он впервые услышал композицию Bohemian Rhapsody в фильме "Мир Уэйна", и с тех пор он фанат группы Queen.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Роджер Тейлор держит в руках памятную монету

Памятные монеты в честь группы Queen будут доступны в трех вариантах - из золота, из серебра и "обычные монеты превосходного качества". Цена последних пятифунтовых монет составит 13 фунтов стерлингов (17 долларов), золотая монета достоинством 100 фунтов стерлингов обойдется покупателям в 2 тысячи 20 фунтов стерлингов (2642 доллара).

Королевский монетный двор выпускает памятные монеты в честь важных событий в жизни страны. Так, в 2011 году к свадьбе принца Уильяма и Кейт была выпущена памятная монета из сплава меди и никеля. На монете достоинством в пять фунтов изображены портреты принца Уильяма и герцогини Кейт.

Минувшим летом в Британии появилась памятная монета достоинством 50 пенсов с медвежонком Паддингтоном. Выпуск монеты был посвящен 60-летию выхода первой книги о медвежонке Паддингтоне.