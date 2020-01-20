Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За свою музыкальную карьеру Дэвид Олни выпустил более 20 альбомов

Американский фолк-исполнитель Дэвид Олни скончался прямо на сцене фестиваля авторской песни в Санта-Роса-Бич во Флориде. Музыканту был 71 год.

По словам находившихся с ним на сцене двух музыкантов, Дэвид Олни посреди песни остановился, извинился перед слушателями, после чего закрыл глаза и замолк.

Это произошло вечером в минувшую субботу. Предположительно, у Дэвида Олни произошел сердечный приступ прямо во время выступления.

"Олни исполнял свою третью песню, когда он остановился, извинился и закрыл глаза. Он сидел очень тихо со своей гитарой, в крутой шляпе и красивом оранжевом замшевом пиджаке", - написала на своей странице в "Фейсбуке" Эми Ригби, которая сидела на сцене рядом с музыкантом. По ее словам, сначала всем показалось, что он просто сделал паузу.

"Дэвид замолчал, сказал "Извините" и склонил подбородок на грудь. Он не выронил гитару, не упал со стула. Все произошло легко и тихо - ровно так, каким и был он сам", - рассказал Скотт Миллер, который также находился на сцене с Дэвидом Олни.

"Мы положили его на пол и делали все, чтобы привести его в сознание, пока не приехала скорая помощь. Мир потерял в тот вечер хорошего человека, но у нас остались его песни", - пишет Скотт Миллер.

Дэвид Олни родился в 1948 году в Провиденсе (штат Род-Айленд). В 1971 году он присоединился к группе Simpson Блэнда Симпсона. Через несколько лет он сформировал группу The X-Rays, с которой записал два альбома для Rounder Records.

За свою музыкальную карьеру Олни выпустил более 20 альбомов.

Александр Кан, обозреватель Би-би-си по вопросам культуры:

В смерти музыканта на сцене - кроме безусловной трагедии - есть что-то романтически-героическое, как для солдата на поле боя. Такая смерть мгновенно становится предметом легенды. Можно вспомнить еще несколько аналогичных смертей.

3 июля 1999 года американская группа Morphine вышла на сцену открытого театра в итальянском городе Палестрина. Morphine к тому времени существовали 10 лет, записали пять альбомов и считались одной из самых интересных групп альтернативного рока. Рок-ритмика в их музыке сочеталась со свободой джазовой импровизации и меланхоличностью блюза. Тексты были пронизаны глубокой и тонкой поэтичностью. Автором всех песен, вокалистом и бесспорным лидером группы был Марк Сэндман.

Сэндману было 46 лет, у него было больное сердце. Последние несколько дней он был в стрессе, но на сцену вышел в бодром настроении и беспрерывно шутил с залом. Именно как шутку восприняла публика его внезапное падение. Приехавшая скорая диагностировала инфаркт, он умер по пути в больницу, не приходя в сознание.

Почти ровно через год 29 июня 2000 года бывший флейтист и клавишник "Аквариума" и бывший лидер группы "Трилистник" Андрей "Дюша" Романов готовился к выступлению своей "Дюша-Групп" на сцене петербургского клуба "Спартак".

Через месяц Дюше должно было исполниться 44 года. Он к тому времени преодолел тяжелое онкологическое заболевание, излечился от преследовавшего его на протяжении многих лет алкоголизма. Он активно работал и над своими музыкальными проектами, и над музыкой к кино. Двумя годами раньше у него родился сын, жизнь - и творческая, и личная - была явно на подъеме.

В тот вечер он должен был выступать дуэтом с саксофонистом "АукцЫона" Николаем Рубановым. Саундчек затянулся, и публика уже стала собираться в зале. Вот как вспоминает организатор концерта Ольга "Волга" Якубханова: "Дюша, умостившись с гитарой на стуле, поправил микрофон: "Ну, поехали..." Тронул первый аккорд. И всё. Коле Рубанову саксофон в этот вечер так и не понадобился".

Сразил Дюшу Романова тот же недуг, что и Марка Сэндмана - инфаркт.