Изменения в правительстве России: инфографика

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Премьер-министр Михаил Мишустин объявил состав нового кабинета министров. Русская служба Би-би-си показывает, кто сменил команду прежнего премьера Дмитрия Медведева.

В правительстве Медведева было десять вице-премьеров, у Мишустина их осталось девять.

В новом правительстве 21 министр. Из них девять - новые.

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