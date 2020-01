Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 11-й альбом Эминема - Music To Get Murdered By - вышел без каких-либо анонсов

Рэпер Эминем в пятницу неожиданно выпустил новый, одиннадцатый студийный альбом Music To Get Murdered By, вдохновленный режиссером Альфредом Хичкоком. Пластинка сразу же оказалась в центре скандала.

Хичкок оказал влияние не только на "убийственные" темы альбома - его голос фигурирует в нескольких интерлюдиях на записи.

Альбом вместе с Эминемом по традиции спродюсировал богатейший музыкант последнего десятилетия - Андре Янгом (Dr. Dre).

"Вдохновился мастером - Дядюшкой Альфредом!" - написал рэпер в "Твиттере".

Среди гостевых вокалистов на альбоме - британец Эд Ширан (песня Those Kinda Nights), американская певица Скайлар Грей (Leaving Heaven), погибший в аэропорту Чикаго Мидуэй в декабре 21-летний рэпер Juice WRLD (Godzilla) и калифорниец Андерсон Пак (Lock It Up).

Это, однако, не спасло пластинку от критики - и наибольший удар на данный момент принял трек Unaccommodating с гостевым вокалом бруклинской рэперши Young M.A, в котором Эминем решил сравнить себя со смертником, подорвавшимся на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере.

Взрыв на шоу Гранде в мае 2017 года унес жизни 22 человек. Среди погибших и раненых было много детей и подростков.

"Бомбы пошли"

Даже фанаты назвали текст рэпера о манчестерском нападении "омерзительным" и "жалким".

Сама строчка, взорвавшая общественность, звучит так: "Я выжидаю, крича: "Бомбы пошли" / Будто я возле концерта Арианы Гранде и жду".

Мать погибшего при взрыве в Манчестере 29-летнего блогера Мартина Хетта Фиген Мюррей назвала песню бессмысленной.

"Кажется, он пользуется популярностью Арианы Гранде и Джастина Бибера [которому тоже досталось от Эминема] и говорит неприятные вещи о других знаменитостях, - написала она в "Твиттере". - Это неумно и совершенно бессмысленно. И прежде чем все фанаты Эминема набросятся на меня - меня это не интересует, я не буду им отвечать".

Она уже пару лет ведет кампанию за названный в честь ее сына "закон Мартина", который требовал бы от концертных залов, клубов и стадионов более строгих проверок безопасности.

Партнер покойного Расселл Хейуорд также выразил разочарование в связи с текстом рэпера и написал: "Грустно, но не удивительно, что Эминем использует противоречивые тексты о взрыве в Манчестере, возвращая семьи жертв и Ариану обратно в очень темный период их жизни. Не уверен, насколько он популярен сейчас, но я надеюсь, что любой успех, на который он рассчитывает, стоит того".

Фанаты Арианы Гранде разделили эти чувства, назвав Unaccommodating жалкой попыткой привлечь внимание.

"Ты отвратителен, и, надеюсь, ты это знаешь. То, что ты сказал, очень неуместно и обидно для многих людей", - пишет пользователь @theway.

Пропустить Twitter пост , автор: @megmcgreavy I’m a huge Eminem fan but the lyric about the Manchester bombing is so disrespectful. Possibly my all-time favourite artist has left me disappointed with such a bizarre and hurtful lyric aimed at my city. #staystrongourkid — meg⚡️ (@megmcgreavy) 17 января 2020 г.

"Я большой фанат Эминема, но строчка о бомбе в Манчестере очень неуважительна. Возможно, мой самый любимый артист вообще разочаровал меня такой странной и травмирующей строчкой о моем городе", - удивляется @megmcgreavy.

Пропустить Twitter пост , автор: @Rxstive I love Eminem but this guy really has a bar in his new song mocking the Ariana Grande concert bombing and then has a explosion noise straight after.. — cal 🕊 (@Rxstive) 17 января 2020 г.

"Я люблю Эминема, но у этого парня действительно есть строчкав новой песне, высмеивающая взрыв на концерте Арианы Гранде, а затем сразу после этого слышится шум взрыва", - пишет @Rxstive.

Пропустить Twitter пост , автор: @LewisThorp Havent heard the new eminem yet and whilst I've been a massive fan of his for the longest, I rlly cant stand for the ariana bombing line particularly having met ppl over the last year since I've moved here that were actually directly affected by incident... — 𝕃𝔼𝕎𝕀𝕊 (@LewisThorp) 17 января 2020 г.

"Еще не слушал нового Эминема, и хотя я очень давно его слушаю,строчка со взрывом на концерте Арианы меня вымораживает, особенно после того как я переехал сюда [в Манчестер]и встретил людей, которые непосредственно пострадали при теракте", - написал Льюис Торп.

"Что не так с Эминемом, черт побери? Не могу согласиться с ним, потому что это было травмирующее событие для людей, которые были там в 2017 году. Некоторые погибли. Ариану это травмировало. Я знаю, что он часто говорит невесть что, но тут он попутал берега!" - возмущается Дашон Питерсон.

Строчка кажется фанатам особенно вопиющей, учитывая, что Эминем публично поддержал жертв взрыва в 2017 году и призвал фанатов пожертвовать деньги пострадавшим семьям.

Unaccommodating - вторая композиция на Music To Be Murdered By, она идет сразу после интро.

В новом альбоме - 20 треков, и он отчасти продолжает темы предыдущей записи рэпера - Kamikaze 2018 года.

В отличие от Unaccommodating, первый сингл с Music To Be Murdered By - Darkness - требует ужесточения контроля над оборотом оружия в США.

В сингле Darkness, посвященном массовой стрельбе в школах, содержится сэмпл известнейшей фразы-мема Hello darkness, my old friend ("Привет, мрак, мой старый друг") из песни The Sound Of Silence дуэта Simon & Garfunkel.

В песне и видео рассказывается о стрельбе на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, когда погибли 59 человек.

В клипе Эминем играет психически нездорового персонажа, который готовится расстрелять массу людей, чтобы стать знаменитым.

Видео заканчивается монтажом новостных репортажей о недавних массовых расстрелах с заголовком: "Когда это закончится? Когда людям будет не наплевать".

Затем Эминем призывает фанатов зарегистрироваться для голосования на предстоящих выборах в США, появляется надпись: "Сделайте так, чтобы ваш голос был услышан, и помогите изменить законы об оружии в Америке".

Под клипом есть ссылка с рассказом о нескольких организациях, выступающих против огнестрельного оружия - Everytown For Gun Safety, March For Our Lives and Sandy Hook Promise.

Это не первый раз, когда рэпер обращается к проблеме оборота оружия. Выступая на прошлогодней церемонии наград iHeartRadio, рэпер выступил с фристайлом, оскорбляющим сторонников Национальной стрелковой ассоциации: "Они любят свое оружие больше, чем наших детей".

На момент написания статьи он не ответил ни критикам относительно текста Unaccommodating, ни на запрос Би-би-си.

"Этот ублюдок убил мою чихуахуа"

Unaccommodating и Darkness - не единственные противоречивые треки на новом альбоме: так, текст песни Stepdad выстроен от лица юного пасынка, убивающего своего отчима-абьюзера, после того как тот избил до смерти их чихуахуа - причем повествователь готов идти в колонию для малолетних с гордостью.

В целом альбом вольно придерживается концепта - рассказа о серийных убийцах и неуравновешенных личностях от первого лица.

Music To Be Murdered By вышел после двух прохладно воспринятых критиками альбомов - Revival (50/100 баллов на агрегаторе музыкальной критики Metacritic) и чуть более позитивно принятого Kamikaze (62/100 на Metacritic).

Критических обзоров на новую запись на данный момент недостаточно, чтобы вывести среднее арифметическое по оценкам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Эминема и Рианны за плечами три совместных трека

Рэперу не впервой попадать в скандалы - его лирический герой на протяжении десятилетий проявлял жестокость к женщинам, часто - к жене и матери.

В ноябре в соцсетях появилась демо-версия трека Эминема 10-летней давности, которая содержала одобрение действий рэпера Криса Брауна по отношению к его тогдашней девушке - певице Рианне.

"Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил эту...", - зачитал Эминем в семисекундном отрывке.

Фанаты тогда не поддержали рэпера и припомнили ему, что после записи того трека он неоднократно пел с Рианной вместе: среди их дуэтов - хиты Love The Way You Lie, Numb и The Monster.