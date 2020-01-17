Трампа будет защищать адвокат Вайнштейна, Эпштейна и О. Джей Симпсона
В США объявили имена юристов, которые будут защищать президента Дональда Трампа на процессе об импичменте в Сенате. Среди них - бывшие спецпрокуроры в импичменте Билла Клинтона Кен Старр и Роберт Рэй, а также знаменитый адвокат Алан Дершовиц, представлявший ряд противоречивых знаменитостей.
Возглавят защиту юрист Белого дома Пэт Сиполоне и личный адвокат Трампа Джей Секулоу. По сообщения СМИ, к ним также присоединится бывшая генпрокурор штата Флориды Пэм Бонди.
Первые слушания по импичменту Трампа пройдут на следующей неделе. Сенату предстоит решить, останется ли Трамп у власти или будет отстранен.
Эксперты ожидают, что сенаторы оправдают президента - у его партии большинство в верхней палате конгресса.
Кто такой Алан Дершовиц?
Дершовиц - один из самых известных и противоречивых американских юристов.
Среди его последних клиентов - голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальном насилии десятками женщин.
Дершовиц также защищал боксера Майка Тайсона по делу об изнасиловании и миллиардера Джефри Эпштейна, обвиненного в педофилии.
Сам Дершовиц также был обвинен в педофилии Вирджинией Джуффре, которая известна таким же обвинением в адрес британского принца Эндрю.
И Дершовиц, и принц Эндрю категорически отрицают сексуальную связь с Джуффре.
Дершовиц также консультировал защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Однако самым известным процессом в практике адвоката остается участие в защите О. Джей Симпсона - американского футболиста, обвиненного в убийстве своей бывшей жены.
Симпсон был оправдан.
Дершовиц и Трамп
На выборах 2016 года адвокат голосовал за Хиллари Клинтон, но вскоре стал активно защищать Трампа, часто появляясь в эфире любимого телеканала президента Fox News.
Он даже написал книгу "Доводы против импичмента Трампа".
"Я согласился [представлять Трампа] в качестве независимого конституционного эксперта", - сказал Дершовиц.
"У меня нет позиции по политике - только по конституции".
Адвокат добавил, что отстранение Трампа, если оно случится, может ослабить институт президентства и превратить процесс импичмента в инструмент политической борьбы.
Президент оценил активную позицию Дершовица и пригласил его на празднование Хануки в Белом доме в декабре 2019 года.