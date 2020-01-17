Трампа будет защищать адвокат Вайнштейна, Эпштейна и О. Джей Симпсона

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В США объявили имена юристов, которые будут защищать президента Дональда Трампа на процессе об импичменте в Сенате. Среди них - бывшие спецпрокуроры в импичменте Билла Клинтона Кен Старр и Роберт Рэй, а также знаменитый адвокат Алан Дершовиц, представлявший ряд противоречивых знаменитостей.

Возглавят защиту юрист Белого дома Пэт Сиполоне и личный адвокат Трампа Джей Секулоу. По сообщения СМИ, к ним также присоединится бывшая генпрокурор штата Флориды Пэм Бонди.

Первые слушания по импичменту Трампа пройдут на следующей неделе. Сенату предстоит решить, останется ли Трамп у власти или будет отстранен.

Эксперты ожидают, что сенаторы оправдают президента - у его партии большинство в верхней палате конгресса.

Правообладатель иллюстрации Reuters and Getty Images Image caption Кен Старр, Пэм Бонди и Алан Дершовиц

Кто такой Алан Дершовиц?

Дершовиц - один из самых известных и противоречивых американских юристов.

Среди его последних клиентов - голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальном насилии десятками женщин.

Дершовиц также защищал боксера Майка Тайсона по делу об изнасиловании и миллиардера Джефри Эпштейна, обвиненного в педофилии.

Сам Дершовиц также был обвинен в педофилии Вирджинией Джуффре, которая известна таким же обвинением в адрес британского принца Эндрю.

И Дершовиц, и принц Эндрю категорически отрицают сексуальную связь с Джуффре.

Дершовиц также консультировал защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Однако самым известным процессом в практике адвоката остается участие в защите О. Джей Симпсона - американского футболиста, обвиненного в убийстве своей бывшей жены.

Симпсон был оправдан.

Дершовиц и Трамп

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп и Дершовиц на Хануке в Белом доме

На выборах 2016 года адвокат голосовал за Хиллари Клинтон, но вскоре стал активно защищать Трампа, часто появляясь в эфире любимого телеканала президента Fox News.

Он даже написал книгу "Доводы против импичмента Трампа".

"Я согласился [представлять Трампа] в качестве независимого конституционного эксперта", - сказал Дершовиц.

"У меня нет позиции по политике - только по конституции".

Адвокат добавил, что отстранение Трампа, если оно случится, может ослабить институт президентства и превратить процесс импичмента в инструмент политической борьбы.

Президент оценил активную позицию Дершовица и пригласил его на празднование Хануки в Белом доме в декабре 2019 года.