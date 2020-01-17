Зеленский не принял отставку премьер-министра Гончарука

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьером Алексеем Гончаруком, который в пятницу написал заявление об отставке и передал его главе государства. Это произошло на фоне скандала с записью, на которой человек с голосом, похожим на голос Гончарука, рассуждал о "примитивных" представлениях президента об экономике.

"Решил дать вам шанс"

"Я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией", - сказал на встрече Зеленский. Он не стал напоминать о том, что ставить вопрос об оставке премьер должен был перед парламентом, а не президентом.

"Вы знаете, какое у меня к вам личное отношение и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", - добавил президент Украины.

В сообщении офиса Зеленского также говорится, что президент поставил перед правительством ряд неотложных задач, заявив, что "сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически".

Ранее в пятницу Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Согласно статье 115 украинской конституции премьер-министр должен подавать заявление об отставке спикеру Верховной рады Украины. Уход премьер-министра влечет отставку всего кабинета. В этом случае парламент формирует новый состав правительства. Однако Гончарук передал заявление президенту.

В "Фейсбуке" премьер объяснил это так: "Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент".

Скандал с записью

Накануне на Украине обнародовали аудиозапись, на которой люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра, замглавы Национального банка Украины и министра финансов, обсуждают экономическую политику страны и нелестно отзываются о компетентность Зеленского. Например, они говорят, что у него "примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов".

На этих записях человек, голос которого напоминает голос премьер-министра Гончарука, признает, что считает себя "полным профаном в экономике".

Записи были опубликованы в среду вечером на созданном в этот же день YouTube-канале "Как обмануть президента". Предположительно они были сделаны в ходе неформального совещания премьер-министра, министров и представителей нацбанка. Как утверждается, запись была сделана 16 декабря.

"Было много фейков"

Глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в пятницу заявил, что члены партии поддержат отставку Гончарука только в том случае, если ее поддержит президент Украины.

"Без решения президента заявление об отставке Гончарука никто из депутатов от "Слуги народа" не готов поддержать, разве что, возможно, несколько. Но если президент поддержит это заявление, то наше голосование будет единогласным", - сообщил он.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление Гончарука "дешевым пиаром", а зампред фракции "Батькивщина" Сергей Соболев расценил его как сугубо политическое, которое вряд ли будет иметь юридические последствия.

"Неужели премьер-министр не знает конституции и не знает, кому подается заявление об отставке? - возмущался Соболев. - Пусть откроет соответствующую статью, пусть посмотрит закон о кабинете министров: там четко записано, что премьер подает в отставку в парламенте, который его назначает, который принимает его отставку".

Зеленский велел разобраться

Зеленский, в свою очередь, потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель выявить причастных к записи разговоров на неформальной встрече, а также установить все обстоятельства ее проведения.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - заявил Зеленский.

Вскоре после этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что начала расследование по факту предполагаемого прослушивания закрытого совещания в кабинете Гончарука.

По словам генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, СБУ проводит расследование, процессуальное руководство следственными действиями осуществляет прокуратура.

Пресс-служба украинского правительства ранее сообщала, что не располагает информацией о подлинности аудиозаписи. Сам Гончарук отмечал, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".