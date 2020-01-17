Правообладатель иллюстрации Brazil Culture Secretary/Twitter Image caption Министр утверждает, что не цитировал Геббельса

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял решение уволить секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма Роберто Алвима после появления видео, где он предположительно цитирует министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Скандал разгорелся после того, как Альвим, представляя национальную премию в области культуры и искусства, в шестиминиутном видеообращении произнес следующие слова:

"Бразильское искусство следующего десятилетия будет героическим и национально ориентированным. Оно будет пронизано великой способностью эмоционального сопереживания и одновременно императивным, оно будет глубоко связано с чаяниями нашего народа. Или его не будет вообще".

На фоне при этом играл фрагмент оперы "Лоэнгрин" немецкого композитора Рихарда Вагнера, творчеством которого увлекался лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Высказывания бразильского чиновника отчасти дословно повторяют слова Геббельса, которые тот произнес во время выступления в отеле Kaiserhof в Берлине 8 мая 1933 года.

Сам Роберто Алвим заявил, что не цитировал лидеров нацистской Германии, речь идет о "риторическом совпадении". "Сама по себе эта фраза идеальна. Героизм и чаяния народа - это то, что мы хотим видеть в национальном искусстве", - написал он в "Фейсбуке".

Правообладатель иллюстрации Ullstein Bild/Getty Images Image caption Йозеф Геббельс произнес свою речь 8 мая 1933 года в берлинском отеле Kaiserhof

Сразу после публикации видео на чиновника обрушилась волна критики. Его отставки, в частности, потребовали представители Конфедерации еврейских общин Бразилии, а также члены Национального конгресса (парламента) страны.

"Секретарь по вопросам культуры перешел все границы. Это неприемлемо. Правительство должно немедленно отстранить его от должности", - написал председатель Палаты депутатов Национального конгресса Родригу Майя в "Твиттере".