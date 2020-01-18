Disney изгнал "лису" из названия киностудии 20th Century Fox

  • 18 января 2020
Заставка 20th Century Fox Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption По данным американских журналистов, знаменитую заставку менять не станут

омпания Disney решила переименовать принадлежащую ей киностудию 20th Century Fox - теперь из ее названия исчезнет слово "fox" (англ. - лиса), и она будет называться 20th Century Studios.

По данным американских СМИ, это решение связано с тем, что владельцы одной из старейших голливудских кинокомпаний пытаются избавиться от ассоциаций с Рупертом Мердоком и его телеканалом Fox News, который в США считается рупором республиканцев. В Голливуде традиционно доминируют либеральные ценности, и симпатии большинства сотрудников индустрии - на стороне демократов.

Disney официально не объясняет причины своего решения, но слово Fox также уберут из названия еще одной принадлежащей ей кинокомпании - Fox Searchlight Pictures. Последняя специализируется на производстве арт-хаусных фильмов.

Журнал Variety, который первым сообщил о переименовании, цитирует источник в компании Disney, который говорит: "Думаю, название Fox прямо связано с Мердоком, а это токсично".

Впрочем, Variety утверждает, что знаменитая заставка для фильмов телекомпании 20th Century Fox - с характерной музыкой, логотипом и прожекторами - останется без изменений.

Компания Disney купила 20th Century Fox в марте прошлого года за 71 млрд долларов.

Студия была создана в 1935 году, и на ней были сняты некоторые из самых кассовых фильмов в истории, в том числе "Аватар", "Титаник" и несколько эпизодов "Звездных войн".

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Image caption Руперт Мердок и его телеканал Fox News поддерживают Дональда Трампа

В конце 1980-х принадлежащая Мердоку News Corporation приобрела 20th Century Fox, а в 1996 году был создан телеканал Fox News. Со временем он вышел на первое место в США по количеству зрителей.

Позже News Corporation была разделена на две части, а в 2019-м кинокомпанию 20th Century Fox купил Disney, а за Рупертом Мердоком остались его медиа-активы, в том числе Fox News.

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