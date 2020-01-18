Космические силы США показали новую форму. Над ними начали смеяться

Правообладатель иллюстрации US Space Force Image caption Так выглядит новая форма космического бойца США

Космические силы США вступились за свою новую форму, над которой начали потешаться пользователи соцсетей.

На фото, размещенном в "Твиттере", был показан летний камуфляж для лесной местности, после чего интернет-сообщество разразилось бурной критикой, мол, от кого это они собираются прятаться в таком виде в открытом космосе?

Пропустить Twitter пост , автор: @JRehling I know this is hard to understand, but on the left there is a picture of camouflage and on the right there is a picture of space. Study these carefully until you can see the difference. pic.twitter.com/7HhAeHRyrm — JRehling (@JRehling) 18 января 2020 г.

Я понимаю, это трудно осознать, - пишет JRehling, но слева картинка новой формы, а справа - отрытого космоса. Внимательно сравните и найдите разницу".

В ответ руководство Космических сил попыталось объяснить, что лишь "использует имеющуюся в армии и ВВС форму" и таким образом "экономит на разработке и пошиве новой". Кроме того, военные указывают на то, что бойцы космических сил на земле не должны особо отличаться от товарищей по оружию из других видов войск.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @SpaceForceDoD USSF is utilizing current Army/Air Force uniforms, saving costs of designing/producing a new one.



Members will look like their joint counterparts they’ll be working with, on the ground. — United States Space Force (@SpaceForceDoD) 18 января 2020 г.

Впрочем, с таким же успехом военные могли разговаривать с пустотой открытого космоса: поток критики в соцсетях не ослабевал.

"И сколько деревьев вы собираетесь отыскать в космосе?", - язвительно вопрошает Джеймс Фелтон.

"В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны", - вторит ему Крейг Мэйзин.

"Зеленый цвет, какое разочарование, - пишет в "Твиттере" Ричард Чэймберс. - Вот какой должна быть настоящая маскировка в космосе!"

О создании новых Космических сил Дональд Трамп объявил на военной базе под Вашингтоном в декабре прошлого года.

Тогда он сказал, что Космические войска предназначены для сдерживания агрессии на новейшем театре военных действий.

Впрочем, новый вид вооруженных сил, созданных под крылом ВВС, вовсе не предназначен для отправки космического десанта на орбиту.

Скорее, в его задачу входит защита сотен американских спутников связи и наблюдения.

По словам командующего ВВС США Барбары Барретт, в составе космических сил будет около 16 тыс. военных и гражданских лиц.

В первый год космическим войскам было выделено 40 млн долларов.