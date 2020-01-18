Принц Гарри и Меган лишатся королевских титулов
- 18 января 2020
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Принц Гарри и его супруга Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства, сказано в заявлении Букингемского дворца.
Новость дополняется.