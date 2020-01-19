Адвокаты Трампа обвинили демократов в одержимости импичментом

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Команда адвокатов, представляющая интересы президента США Дональда Трампа, опубликовала официальный ответ на его вызов в сенат на слушания по импичменту. В документе говорится, что президент отвергает все выдвинутые против него обвинения, а сами слушания считает попыткой незаконно отменить результаты выборов, которые он выиграл.

В частности, адвокаты утверждают, что еще с момента избрания демократы демонстрировали "одержимость импичментом" - и именно поэтому в итоге запустили этот процесс, который теоретически может привести к отстранению Трампа от власти.

В документе также говорится, что обе статьи импичмента противоречат конституции - в частности, утверждают адвокаты, ни в одной из статей не содержится обвинения президента в совершении преступления или другого правонарушения, как того требует закон.

"Это наглая и противозаконная попытка отменить итоги президентских выборов 2016 года и повлиять на выборы 2020 года, до которых остаются считанные месяцы", - пишут юристы, добавляя, что расценивают процесс импичмента как "нападение на право американского народа свободно выбирать своего президента".

Адвокаты также указывают, что сам Трамп все выдвинутые против него обвинения категорически отвергает и оставляет за собой право защищаться всеми законными способами. Юристы требуют отклонить представление президента к импичменту.

Ранее Палата представителей Конгресса США, которая находится под контролем демократов, передала в Сенат документ, в котором обосновывает свою позицию по импичменту. Авторы документа утверждают, что в подавляющем большинстве случаев вина президента подтверждается доказательствами.

По мнению авторов документа, Трампа необходимо отстранить от должности, чтобы тем самым гарантировать честную избирательную кампанию на президентских выборах 2020 года.

Палата представителей утвердила передачу дела об импичменте в Сенат 15 января. Тем самым был дан старт процессу, в результате которого будет решено, сохранит ли Дональд Трамп свой пост. Ожидается, что слушания начнутся уже на следующей неделе.

Утверждение формальных обвинений в нижней палате Конгресса еще не означает отстранение главы государства от власти - решение об этом должна принять именно верхняя палата (Сенат).

Для отстранения президента США от власти требуются голоса двух третей членов Сената. Но сейчас большинство в верхней палате принадлежит республиканцам, и даже самые последовательные сторонники импичмента уверены в том, что в результате слушаний Сенат примет решение об оправдании президента.

Лидеры республиканцев неоднократно заявляли, что не собираются отказывать президенту в поддержке, и не готовы отстранить его от власти.

По мнению спикера Палаты представителей, пауза продолжительностью почти в месяц, взятая демократами между утверждением документа об импичменте и его передачей в Сенат, позволила оппонентам президента собрать новые документы, свидетельствующие о том, что глава государства нарушил закон.

Президента США обвиняют в злоупотреблении служебным положением и попытках воспрепятствовать работе Конгресса.