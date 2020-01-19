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Президент Украины Владимир Зеленский и члены правительства встретили в аэропорту Борисполь самолет, доставивший в Киев тела девяти членов экипажа и двух пассажиров самолета "Международных украинских авиалиний" (МАУ), который 8 января сбили иранские ПВО.

В течение десяти дней после катастрофы в Иране работала группа украинских специалистов, которые по ДНК идентифицировали личности одиннадцати погибших граждан Украины.

"Боинг-737" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Большинство пассажиров были иранцами и направлялись стыковочным рейсом в Канаду. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо первым заявил, что это была не техническая авария, а ракетный удар. Спустя несколько дней иранские власти признали это.

В Борисполе в ходе официальной церемонии останки пронесли в закрытых гробах, обернутых национальным флагом.

Родственники и коллеги погибших летчиков и пассажиров стояли рядом с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой офиса президента Андреем Богданом.

Несколько бортпроводниц из числа сотрудников компании МАУ, выстроившихся на летном поле, плакали.

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Гробы с останками погибших граждан Украины с почетным караулом были вынесены из самолета и погружены в черные катафалки. Затем автомобили сделали круг по летному полю.

Офис президента Украины вел прямую трансляцию церемонии, запись можно посмотреть на его страницах в социальных сетях:

Как передает корреспондент Украинской службы Би-би-си, к аэропорту Борисполь пришли люди, чтобы почтить память погибших, но на летное поле пустили только родственников, представителей МАУ и чиновников.

Однако у пришедших была возможность возложить цветы к гробам, выставленным внутри здания аэропорта.

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Очередь желающих таким образом почтить память соотечественников растянулась на десятки метров.

Крушение под Тегераном стало первой подобной трагедией в истории постсоветской украинской авиации.

Диана Курышко, корреспондент BBC News Украина:

Гробы, накрытые флагами, постепенно скрываются под грудами цветов.

Родственники жертв сидят рядом. На каждом гробе - маленькая табличка с именем.

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Кто-то плачет, положив руки на гроб близкого человека, кто-то - держась за колонну.

Пилоты и стюардессы других авиакомпаний тоже здесь, чтобы почтить память коллег.

Я видела, как нескольких женщин, полностью в черном, вывели под руки - они не могли идти.

Люди просто плачут и прощаются. Рядом - врачи.

Церемония длится уже несколько часов, а люди всё идут и идут.

Что будет с "черными ящиками"?

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Авиакатастрофа под Тегераном произошла вскоре после того, как Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани.

Силы ПВО Ирана, относящиеся к Корпусу стражей иранской революции, находились в состоянии повышенной боеготовности. Причиной трагедии стал человеческий фактор, заявил спустя несколько дней после трагедии президент Ирана Хассан Роухани.

Как отмечалось в заявлении иранского генштаба, через несколько часов после ракетных ударов Ирана по военным базам США значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов, и "это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны".

В связи с делом о сбитом авиалайнере в Иране арестованы несколько человек.

В воскресенье иранское государственное информагентство ИРНА сообщило, что Иран все еще пытается самостоятельно расшифровать "черные ящики" "боинга". Таким образом, агентство опровергло появившиеся ранее сообщения, что Тегеран решил передать самописцы Украине.

Власти Канады призвали Иран как можно быстрее отправить "черные ящики" во Францию, либо на Украину. По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, у Франции есть технические возможности для расшифровки данных самописцев.